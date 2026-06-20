Adana TAG Otoyolu'nda feci kaza: Baba öldü, iki çocuğu yaralandı
Adana'da TAG Otoyolu Seyhan ilçesi mevkisinde meydana gelen feci kazada, önündeki yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Hasan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan 9 yaşındaki E.Y. ve 5 yaşındaki N.Y. isimli iki kardeş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Adana'da TAG Otoyolu'nda Hasan Yaman'ın kullandığı otomobil önündeki yakıt tankerine arkadan çarparak tankerin altına girdi.
- Kazada sürücü Hasan Yaman (35) olay yerinde hayatını kaybetti.
- Araçta sıkışan 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuk yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
- Kaza Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde geç saatlerde meydana geldi.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana' da TAG Otoyolu'nda önündeki yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Hasan Yaman hayatını kaybetti, araçta sıkışan 2 çocuğu yaralandı.
Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
OTOYOLDA CAN PAZARI
Kaza, geç saatlerde TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yaman yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin altına girerek hurdaya döndü.
İKİ KARDEŞ SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.'yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan baba Hasan Yaman'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı