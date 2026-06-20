Adana TAG Otoyolu'nda feci kaza: Baba öldü, iki çocuğu yaralandı

Araçta sıkışan 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuk yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

İKİ KARDEŞ SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.'yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.