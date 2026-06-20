YKS yolunda kaza: Ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın YKS Temel Yeterlilik Testi sınavına gitmek için Nizip ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Sınav yolundaki kazada hayatını kaybeden Fatih İnal. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Ahmet Deniz İnal'ın ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay sonrası sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi.

Gaziantep'te yaşanan kazanın ardından hastanelerdeki tedavi süreci sürüyor.