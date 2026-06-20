YKS yolunda kaza: Ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde tır ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, üniversite sınavına gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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- Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu sürücü 22 yaşındaki Fatih İnal hayatını kaybetti, 18 yaşındaki Ahmet Deniz İnal yaralandı.
- Kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın YKS Temel Yeterlilik Testi sınavına gitmek için Nizip ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi.
- Yaralı Ahmet Deniz İnal Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Kaza Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi.
- Tır sürücüsü Ahmet Adıyaman gözaltına alınırken, ana yolda geri manevra yaptığı belirtilen minibüs sürücüsü aranıyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolu üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Fatih İnal idaresindeki otomobil ile Ahmet Adıyaman yönetimindeki tır çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü Fatih İnal ile yolcu konumundaki 18 yaşındaki Ahmet Deniz İnal yaralandı.
HASTANEDE ACI HABER
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Ahmet Deniz İnal'ın ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay sonrası sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi.
Gaziantep'te yaşanan kazanın ardından hastanelerdeki tedavi süreci sürüyor.
SINAV YOLCULUĞU ÖLÜMLE BİTTİ
Kazaya karışan genç sürücülerden birinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi oturumu için Nizip ilçesine gittiği öğrenildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR
Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, ana yolda geri manevra yaptığı belirtilen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin çok yönlü inceleme sürüyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tırın ana yolda seyir halindeyken ara yoldan çıkan otomobile çarpması ve kazadan hemen önce ana yolda geri manevra yaptığı görülen minibüsün hareketleri yer aldı.