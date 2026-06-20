YKS'ye giren öğrenciden A Milli Futbol Takımı'na sitem: "Biz buradan destek veriyoruz adamların hiç umrunda değil"
81 ilde olduğu gibi Bolu'da da öğrenciler sabahın ilk saatlerinden itibaren YKS'ye girmek üzere sınav merkezlerine geldi. Sınava giren öğrenci Emir Özkan, A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyetin moralini bozduğunu belirtti. Özkan, "Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.
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- Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
- Sınava giren öğrenci Emir Özkan, A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyetin moralini bozduğunu belirtti.
- Özkan, antrenörlük bölümünü kazanmak için bir yıl boyunca TYT ağırlıklı ders çalıştığını söyledi.
- Sınav merkezlerinde saat 10.00'dan sonra kapılar kapatılarak aday alımı yapılmadı.
- Aileler okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarını bekledi.
Bolu'da binlerce üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ter dökerken, sınava giren bir öğrencinin A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyete gösterdiği tepki dikkat çekti.YKS'ye giren bir öğrenci: "Türkiye maçını izledik bütün moralimizi bozdular"
Üniversite adayı genç, "Türkiye maçını izledik, yenildik. Bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diyerek sitem etti.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.
"ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜNÜ İSTİYORUM"
Sınava çalıştığını dile getiren Emir Özkan, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.
"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"
Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00'da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.
Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.
BİZİM ÇOCUKLAR DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETTİ
A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetti.