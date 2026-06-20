YKS'ye giren öğrenciden A Milli Futbol Takımı'na sitem: "Biz buradan destek veriyoruz adamların hiç umrunda değil"

Emir Özkan

"TÜRKİYE MAÇINI İZLEDİK BÜTÜN MORALİMİZİ BOZDULAR"



Ayrıca sınav öncesi milli takımın aldığı mağlubiyete moralinin bozulduğunu ifade eden Özkan, "Sabah 06.00'da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil" diye konuştu.



Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.