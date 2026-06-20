Yatırım vaadiyle 142 milyon liralık vurgunda 6 tutuklama
Muğla merkezli yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturmasında, yatırım danışmanlığı ve gayrimenkul vaadiyle vatandaşları yaklaşık 142 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı.
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- Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaparak taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.
- Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla, Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin 7 ayrı dolandırıcılık olayında mağdurları toplam yaklaşık 142 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.
- Operasyonda 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu.
- Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı yaptıkları iddiasıyla vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 6 kişi tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Muğla, Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 kişi Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.
142 MİLYON LİRALIK VURGUN
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle mağdurları dolandırdığı belirlendi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen zanlıların, suçtan elde ettikleri gelirleri yakınları adına satın alınan gayrimenkullere ve kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, 7 ayrı dolandırıcılık olayında mağdurların toplam yaklaşık 142 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 567 fişek, yaklaşık 25 milyon lira değerinde 6 çek, 1 milyon 60 bin lira değerinde 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete de el konuldu.
6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.