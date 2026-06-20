Yatırım vaadiyle 142 milyon liralık vurgunda 6 tutuklama

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 567 fişek, yaklaşık 25 milyon lira değerinde 6 çek, 1 milyon 60 bin lira değerinde 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete de el konuldu.