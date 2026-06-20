YKS'ye geç kaldılar demir parmaklıklara tırmandılar! Geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Sınava geç kalan öğrenciler okula alınmadı.



Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Sınava geç kalan öğrenciler okula alınmadı. SANİYELERLE YETİŞENLER GEÇ KALANLAR



Bazı adaylar saniyeler kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı. Görevli polislerin öğrencileri, "Bitti yavrum, koşmayın" diyerek uyardığı görüldü.