YKS'ye geç kaldılar demir parmaklıklara tırmandılar! Geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayı öğrenciler 81 ilde sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. İstanbul'da sınava alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri giren öğrenci okuldan çıkarıldı. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava son saniyelerde yetişen iki genç içeri alınırken geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.
Hızlı Özet Göster
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar 81 ilde sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.
- İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy Anadolu Lisesi'nde geç kalan adaylar demir korkuluklara tırmanarak içeri girmek istedi ancak sınava alınmadı.
- Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.
- Güvenlik görevlileri sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almayarak okuldan çıkardı.
- Sınav merkezleri çevresinde polis ve görevliler tarafından güvenlik önlemleri alındı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayı öğrenciler 81 ilde sabahın erken saatlerinde okullara akın etti.
İstanbul Küçükçekmece'deki Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan adaylar, okuldan dışarı çıkarıldı.
DEMİR BARİYERLERİ ATLADILAR OKULDA ÇIKARILDILAR
YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezlerine son dakikada ulaşan bazı öğrenciler, kapıların kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen bazı öğrenciler, demir bariyerlerden atlayarak okul bahçesine girdi. Öğrencilerin içeri girdiğini gören güvenlik görevlileri ise sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almadı. Görevliler, öğrencilere çıkış kapısına kadar eşlik etti. Öğrencilerin güvenlik görevlileri tarafından okuldan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.
GEÇ KALAN ÖĞRENCİLER SINAVA ALINMADI
Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Bazı öğrenciler sınav binasına son dakikalarda koşarak yetişmeye çalışırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok'ta sınava geç kalan 2 kız öğrenci kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.
SANİYELERLE YETİŞENLER GEÇ KALANLAR
Bazı adaylar saniyeler kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi. Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı. Görevli polislerin öğrencileri, "Bitti yavrum, koşmayın" diyerek uyardığı görüldü.
Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Polis ve görevliler tarafından sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de öğrenci ve ailelere su ikram etti.