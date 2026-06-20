Nevşehir'de feci kaza: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden A.B.A., ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere giderken kaza geçirdi.

Nevşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolunda Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre A.A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.