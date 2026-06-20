Nevşehir'de feci kaza: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Nevşehir-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Ailenin, anneannenin cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.
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- Nevşehir-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki A.B.A. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- A.A. yönetimindeki otomobil Öğretmenevi karşısında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
- Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hayatını kaybeden A.B.A., ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye anneannesinin cenazesine katılmak üzere giderken kaza geçirdi.
- Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Nevşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolunda Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre A.A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki A.B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
CENAZEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ
Hayatını kaybeden A.B.A.'nın ailesiyle birlikte İzmir'den Kayseri'ye, anneannesinin cenazesine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.