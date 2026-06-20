21 Haziran Pazar İstanbul'da hangi metrolar kapalı? Taksim metrosu ve Şişhane istasyonu sefer durumları
İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı. Ayrıca M2 hattının Şişhane istasyonunda sadece Kasımpaşa çıkışı açık tutulacak. Araçlar Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecek.
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- İstanbul Valiliği kararıyla 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren bazı metro hatlarında yolcu alımı kısıtlaması uygulanacak.
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim istasyonu tamamen hizmet dışı kalacak ve metrolar bu istasyonda durmayacak.
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar karşılıklı olarak işletmeye kapatıldı.
- M2 hattındaki Şişhane istasyonunda sadece Kasımpaşa çıkışı açık kalacak, diğer giriş ve çıkışlar kapatılacak.
- Metro İstanbul kısıtlamanın yeni bir emre kadar devam edeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Milyonlarca İstanbullunun her gün yoğun olarak kullandığı ulaşım ağında hafta sonu için önemli bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, kent merkezindeki bazı hatlar yolcu alımına kapatıldı.
Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, kısıtlamanın 21 Haziran Pazar günü sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacağı ve yeni bir emre kadar aynen uygulanacağı bildirildi.
Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapatılan güzergahlar tek tek duyuruldu.
KAPATILAN İSTASYONLAR VE SEFER DETAYLARI
Valilik emri doğrultusunda pazar günü saat 10.00'dan itibaren uygulanacak ulaşım kısıtlamasının detayları şu şekildedir:
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı: Bu hattın en yoğun duraklarından biri olan Taksim istasyonu tamamen hizmet dışı kalacak. Metrolar Taksim istasyonunda durmayarak transit geçiş yapacak.
F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı: Hat, ikinci bir duyuru gelene kadar karşılıklı olarak işletmeye kapatıldı.
Şişhane İstasyonu Önlemi: M2 hattı üzerinde bulunan Şişhane istasyonunda da kısıtlamaya gidildi. İstasyonun sadece Kasımpaşa çıkışı yolculara açık olacak, diğer tüm giriş ve çıkış kapıları kilitlenecek.
METRO İSTANBUL'UN AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.