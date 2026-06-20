21 Haziran Pazar İstanbul'da hangi metrolar kapalı? Taksim metrosu ve Şişhane istasyonu sefer durumları

Metro İstanbul kısıtlamanın yeni bir emre kadar devam edeceğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

M2 hattındaki Şişhane istasyonunda sadece Kasımpaşa çıkışı açık kalacak, diğer giriş ve çıkışlar kapatılacak.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar karşılıklı olarak işletmeye kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim istasyonu tamamen hizmet dışı kalacak ve metrolar bu istasyonda durmayacak.

İstanbul Valiliği kararıyla 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren bazı metro hatlarında yolcu alımı kısıtlaması uygulanacak.

Milyonlarca İstanbullunun her gün yoğun olarak kullandığı ulaşım ağında hafta sonu için önemli bir düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, kent merkezindeki bazı hatlar yolcu alımına kapatıldı.

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, kısıtlamanın 21 Haziran Pazar günü sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacağı ve yeni bir emre kadar aynen uygulanacağı bildirildi.

Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapatılan güzergahlar tek tek duyuruldu.