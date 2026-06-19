Sağ dizi yerine sol dizi ameliyat edildi, 2 milyon TL tazminat davası açtı

KOŞAMIYORUM

Yanlış ameliyat yüzünden uzun süre yatağa mahkum kalan Özdemir, hukuk mücadelesi başlattı. Doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Çok kötü günler geçirdiğini belirten Selvihan Özdemir, şunları söyledi: Hiç yürüyemedim. Bu yaşımda bez tutuldu bana. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Ayaklarım kıvrılmıyor. Çökemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam