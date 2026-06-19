Sağ dizi yerine sol dizi ameliyat edildi, 2 milyon TL tazminat davası açtı
Selvihan Özdemir, spor yaparken sakatlandı. Ancak sağ dizi yerine sol dizi ameliyat edilince sağlığından oldu. 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.
Antalya Kumluca'da yaşayan Selvihan Özdemir, 2 yıl önce spor yaparken sağ dizinden sakatlandı. İlçedeki devlet hastanesine gitti. Burada diz kapağı yerine oturtulan Özdemir'e ameliyat olması gerektiği söylendi.
Selvihan Özdemir, bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği doktor M.B.E. tarafından ameliyat edildi. Ancak operasyonun ardından kendine gelen Özdemir'in sakatlandığı sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiği anlaşıldı.
Şok geçiren genç kadın doktor M.B.E. ile görüşüp konuyu anlattı. Başta yanlış yapmadığını söyleyen doktor, bir süre sonra hatasını kabul etti.
KOŞAMIYORUM
Yanlış ameliyat yüzünden uzun süre yatağa mahkum kalan Özdemir, hukuk mücadelesi başlattı. Doktor M.B.E. ve diğer sorumlular hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Çok kötü günler geçirdiğini belirten Selvihan Özdemir, şunları söyledi: Hiç yürüyemedim. Bu yaşımda bez tutuldu bana. Yaşadığım psikolojik durumu tarif edemem. Çektiğim acı zaten bambaşka. Ayaklarım kıvrılmıyor. Çökemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.