Mecidiyeköy'deki evde küresel aşk tuzağı kurmuşlardı! Hollywood çetesi davasında yeni gelişme
Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan teledolandırıcı şebekesi, Holywood’un ünlü isimlerini kullanarak 34 milyonluk vurgun yaptı. Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe, Mecidiyeköy’deki evlerinde kurdukları şebekeyle kıtalararası 39 kişiyi dolandırdı.
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- Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik teledolandırıcı şebekesi, ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdı.
- Şebeke lideri Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe, Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden uluslararası dolandırıcılık örgütünü yönetti.
- Örgüt üyeleri sosyal medyada kendilerini çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor veya mühendis olarak tanıtıp mağdurlarla duygusal bağ kurdu.
- Mağdurlar, Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen hayali kargolar için gümrük vergisi, sigorta bedeli ve paket ücreti bahanesiyle para yatırmaya zorlandı.
- Suç gelirlerinin bir kısmı nakit olarak çekilirken bir kısmı Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarına aktarılarak aklandı.
Gerald Butler, Colin Firth ve Keanu Reeves gibi Holywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik teledolandırıcı şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının örgüt üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, bir kısmının ise Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı tespit edildi.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın ulaştığı bilgilere göre suç örgütü, özellikle sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn) üzerinden sahte profiller oluşturarak mağdurlara ulaştı.
'AŞK' MESAJIYLA DOLANDIRDI
ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar'ın savcılığa sunduğu dilekçede kendisini ünlü aktör Gerald Butler olarak tanıtan şahıslarla e-posta üzerinden iletişim kurduğu, film yapımcılığı bahaneleriyle 2.5 yıl içinde toplam 13 milyon lira dolandırıldığı saptandı. Bir diğer mağdur İngiliz Jeanne Lange'ın ise Instagram üzerinden kendisini Colin Firth olarak tanıtan kişi tarafından kandırılarak banka hesaplarına binlerce dolar gönderdiği tespit edildi.
ROMANTİK TUZAK
Örgütün dolandırıcılık mekanizması şu adımlarla işledi: Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan örgüt üyeleri, mağdurlarla gönül bağı kurup evlilik vaadinde bulundu. Savaş nedeniyle ellerindeki yüklü miktarda nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargo ile göndereceklerini iddia ederek yardım istediler. Mağdurlar, hayali kargoların "gümrük vergisi", "sigorta bedeli", "paket ücreti" veya "koli cezası" gibi bahanelerle sürekli para yatırmaya zorlandı.
GÜVEN KAZANDILAR
Yaklaşık 34 milyon liralık dolandırıcılığa imza atan şebekenin en çok mağdur ettiği isimlerden biri de 5.6 milyon lira kaybeden Şule A. oldu. Şule A. verdiği ifadede, "Linkedin hesabıma 'Roberth Rhett Sallıvan' isimli bir kullanıcı mesaj attı. Mesajında İngiltere'de yaşadığını, ABD'deki bir şirkete danışmanlık yaptığını, emelilik yatırımlarını Türkiye'de yapmak istediğini söyledi. Bu süreçte şahısla aramızda duygusal bağ oluştu.
Güvenimi kazanmak amacıyla kendi banka hesaplarından işlem yaptırdı. Toplamda 5 milyon 600 bin lira para gönderdim. Dekontları sundum. Şahıstan şüphelenmeye başladım. Davacıyım" dedi. Yapılan incelemelerde hattın firari Izuchukwu Best Eze isimli şebeke üyesiyle yazıştığı saptandı. SMS'in gönderildiği cep telefonu da örgüt lideri Frankline Christ Ibe'nin ikametinden çıktı.