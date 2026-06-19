Mecidiyeköy'deki evde küresel aşk tuzağı kurmuşlardı! Hollywood çetesi davasında yeni gelişme

Suç gelirlerinin bir kısmı nakit olarak çekilirken bir kısmı Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarına aktarılarak aklandı.

G erald Butler, Colin Firth ve Keanu Reeves gibi Holywood'un ünlü isimleriyle yüzlerce kişiyi dolandıran Nijerya, Etiyopya ve Sudanlılardan oluşan 37 kişilik teledolandırıcı şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda çökertilen 8'i tutuklu 19 şüphelinin olduğu çetenin lideri tutuklu Frankline Christ Ibe ve eşi Sinem Ibe'nin Mecidiyeköy Gülbağ'daki evlerinden kurdukları bu uluslararası şebekeyle ABD, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan 39 kişiyi 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının örgüt üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği, bir kısmının ise Binance ve Paribu gibi kripto para borsalarına aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın ulaştığı bilgilere göre suç örgütü, özellikle sosyal medya platformları (Facebook, Instagram, LinkedIn) üzerinden sahte profiller oluşturarak mağdurlara ulaştı.

'AŞK' MESAJIYLA DOLANDIRDI

ABD'de yaşayan mağdur Cynthia Howar'ın savcılığa sunduğu dilekçede kendisini ünlü aktör Gerald Butler olarak tanıtan şahıslarla e-posta üzerinden iletişim kurduğu, film yapımcılığı bahaneleriyle 2.5 yıl içinde toplam 13 milyon lira dolandırıldığı saptandı. Bir diğer mağdur İngiliz Jeanne Lange'ın ise Instagram üzerinden kendisini Colin Firth olarak tanıtan kişi tarafından kandırılarak banka hesaplarına binlerce dolar gönderdiği tespit edildi.

ROMANTİK TUZAK

Örgütün dolandırıcılık mekanizması şu adımlarla işledi: Kendilerini Suriye, Yemen veya Irak gibi çatışma bölgelerinde görev yapan asker, doktor ya da mühendis olarak tanıtan örgüt üyeleri, mağdurlarla gönül bağı kurup evlilik vaadinde bulundu. Savaş nedeniyle ellerindeki yüklü miktarda nakit parayı ve değerli eşyaları Türkiye'ye kargo ile göndereceklerini iddia ederek yardım istediler. Mağdurlar, hayali kargoların "gümrük vergisi", "sigorta bedeli", "paket ücreti" veya "koli cezası" gibi bahanelerle sürekli para yatırmaya zorlandı.