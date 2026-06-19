Mersin'de tesettürlü kadına havuz engeli: Savcılık soruşturma başlattı

Olay 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medyada yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.

Şüpheliler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından işlem yapıldı.

Müşteki Ayşegül Tufan, Zafer Sitesi'nde haşema ile havuz kenarına gitmek istediğinde site yönetimi tarafından engellendiğini beyan etti.

Mersin'deki bir sitede tesettürlü kadınların havuza alınmaması iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ve havuz görevlisi Baran Direk hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı talimatının ardından havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alındı. Site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Mersin'de bulunan bir sitede tesettürlü kadınların havuza girişine izin verilmediği iddiası üzerine savcılık harekete geçti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜ SONRASI SORUŞTURMA

Olay, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla gündeme geldi.

Paylaşımda, Mersin'de bulunan bir sitede, site yönetimince alındığı iddia edilen karar doğrultusunda tesettürlü kadınların havuza girişine izin verilmediği öne sürüldü.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının site havuzuna alınmadığını belirterek yaşadığı durumu video kaydıyla kamuoyuna duyurduğu ve yetkililerden yardım istediği görüldü.

Söz konusu iddialar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatıldı.

MÜŞTEKİ İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

19 Haziran 2026 günü saat 11.00 sıralarında polis merkezine müracaat eden müşteki Ayşegül Tufan'ın ifadesi alındı.

Tufan'ın ifadesinde, Mersin'in Seymenli Mahallesi'nde bulunan Zafer Sitesi'nde tatil amacıyla bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Müşteki Tufan'ın, 4 yaşındaki çocuğunun havuzda olması nedeniyle çocuğunu gözlemlemek amacıyla haşema ile havuz kenarına gitmek istediğini, ancak site yönetimi tarafından buna engel olunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Ayşegül Tufan'ın yaşanan olay nedeniyle site yönetiminden şikâyetçi olduğu ifade edildi.

İKİ AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı.

Şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları kapsamında işlem yapıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında mevcutlu tahkikat işlemlerine başlandı.

HAVUZ GÖREVLİSİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerden havuz görevlisi Baran Direk gözaltına alındı.

Site yöneticisi Mehmet Güngör'ün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

DELİLLER TEK TEK İNCELENİYOR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Sosyal medya paylaşımına konu iddiaların araştırılması, müşteki beyanı, site yönetim kararları ve olayla ilgili diğer delillerin değerlendirilmesi amacıyla işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği belirtildi.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam