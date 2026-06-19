Başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada, önüne aniden çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan ATV sürücüsü Orhan Kara, aracın takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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- Rize'nin Pazar ilçesinde ATV sürücüsü Orhan Kara, yola aniden çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yaparken aracının takla atması sonucu hayatını kaybetti.
- Kaza dün saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde meydana geldi.
- Ağır yaralanan Kara, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Pazar ilçesinin sevilen esnaflarından olan Kara, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Rize'nin Pazar ilçesinde, önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan Orhan Kara, kullandığı ATV'nin takla atması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar kara yolunun Hamidiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV'siyle seyir halinde olan Orhan Kara, yola aniden çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak takla attı.
AĞIR YARALI KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Orhan Kara, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Pazar ilçesinin sevilen esnaflarından olduğu kaydedilen Kara, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen köpeğin park halindeki iki otomobilin arasından aniden yola çıktığı, sürücü Orhan Kara'nın çarpmamak için manevra yaptığı ve ATV'nin takla attığı görüldü. Kazanın ardından köpeğin bölgeden uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.