Başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen köpeğin park halindeki iki otomobilin arasından aniden yola çıktığı, sürücü Orhan Kara'nın çarpmamak için manevra yaptığı ve ATV'nin takla attığı görüldü. Kazanın ardından köpeğin bölgeden uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam