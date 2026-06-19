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Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı

Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarına hedef olan talihsiz Hatice K., bir bacağını kaybetti. Yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan kadın, “Bir bacağım gitti. Maddi manevi desteğe ihtiyacım var. Kimse bunu hak etmiyor. Lütfen sesimi duyun” sözleriyle yardım çağrısında bulundu...

Kaynak Gazete
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Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı

Bursa'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice K. (43), 24 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi Veli K.'nın av tüfeğiyle düzenlediği saldırıda ağır yaralandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan talihsiz kadın, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin ardından sol bacağını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Sağ bacağını kurtarmak için tedavisi devam eden Hatice K., eşinin uzun süredir kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı-3

"ÖLDÜRÜRÜM"

Yaşadığı dehşet anlarını ve verdiği yaşam mücadelesini hastane odasında anlatan Hatice K., "3 hafta yoğun bakımda yattım. Doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için kestiler. Sağ bacağım için de o zamandan beri tedavi uyguluyorlar, deri nakli yapıyorlar. Beni sürekli öldürmekle, yaşatmamakla tehdit ediyordu. 'Bu şehirde duramazsın', 'ben sensiz yaşayamam', 'seni öldürürüm', 'benimle barışacaksın' diyerek tehditler savuruyordu." ifadelerini kullandı. Tutuklanan Veli K.'nın ise yargılanma süreci devam ediyor.

Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı-4

DOKU TUTMUYOR

Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı-5 Hatice K., "Parçalı kırıklar var; sinirler, dokular hepsi ölmüş. O yara kapatılamıyor, doku tutmuyor. Şimdi üçüncü ameliyat planlanıyor. Doktorlarımız, bacağımı kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yatağa mahkum bir şekilde hayatıma devam ediyorum" dedi.

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