Boşanma aşamasındaki eşinin kurşunlarıyla bacağını kaybetti: 3 hafta yoğun bakımda kaldı

Sağ bacağını kurtarmak için tedavisi devam eden Hatice K., eşinin uzun süredir kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

"ÖLDÜRÜRÜM"

Yaşadığı dehşet anlarını ve verdiği yaşam mücadelesini hastane odasında anlatan Hatice K., "3 hafta yoğun bakımda yattım. Doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için kestiler. Sağ bacağım için de o zamandan beri tedavi uyguluyorlar, deri nakli yapıyorlar. Beni sürekli öldürmekle, yaşatmamakla tehdit ediyordu. 'Bu şehirde duramazsın', 'ben sensiz yaşayamam', 'seni öldürürüm', 'benimle barışacaksın' diyerek tehditler savuruyordu." ifadelerini kullandı. Tutuklanan Veli K.'nın ise yargılanma süreci devam ediyor.