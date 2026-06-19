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20 yıl kayıp sandılar: Ağabey trafik kazasında ölmüş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş

Yıldıray Kaya, 20 yıl önce kaybolan kardeşini aramaya kalktı ama bulamadı. Miras için açtığı gaiplik davasında acı gerçekle karşılaştı. Ağabeyinin trafik kazasında öldüğü ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği anlaşıldı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
20 yıl kayıp sandılar: Ağabey trafik kazasında ölmüş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş

Film gibi olay 2006'da İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. O dönem 38 yaşında olan evli ve 2 çocuk babası Engin Kaya'ya araba çarptı. Ağır yaralanan Kaya, hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü bulunamadı.

Kaza geçirdiğinde üzerinde kimlik de bulunan Engin Kaya ile ilgili tutanaklar tutuldu, otopsi yapıldı. Ancak ailesine öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kaya Ailesi bu durumdan habersiz tam 20 yıl boyunca Engin Kaya'yı aradı ancak bir türlü bulamadı. Aile Engin Kaya'nın kayıp olduğunu düşündü. Babadan kalma bir arsanın paylaşılması için gaiplik davası açtı.

Engin Kaya. (Fotoğraflar: Takvim)Engin Kaya. (Fotoğraflar: Takvim)

20 yıl kayıp sandılar: Ağabey trafik kazasında ölmüş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş-2 Busırada hakim aileye Engin Kaya'nın önce nüfus sisteminde sağ göründüğünü söyledi. Bulunup getirilmesini istedi. Ancak bir sonraki duruşmaya giden aile şok yaşadı. Çünkü hakim, Kaya'nın 2006'da trafik kazasında öldüğünü söyledi.

Bunu öğrenen Yıldıray Kaya, ağabeyinin mezarını aramaya başladı. Ağabeyinin 24 gün İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda tutulduktan sonra Sarıyer Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrendi. Ancak bu kez de mezarın hangi noktada olduğu tespit edilemedi.

Yıldıray Kaya, ağabeyinin ölümüyle ilgili şüpheler duyduğunu söyledi.Yıldıray Kaya, ağabeyinin ölümüyle ilgili şüpheler duyduğunu söyledi.

20 yıl kayıp sandılar: Ağabey trafik kazasında ölmüş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş-3 Büyük şok yaşayan Yıldıray Kaya, şunları söyledi: Bize abimin öldüğü söylendi. Peki ağabeyim neden 20 yıldır kütükten düşürülmüyor? Bu işte bir şaibe var. Biz bunun bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.

Haber: Mustafa Bakırhan

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