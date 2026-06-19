20 yıl kayıp sandılar: Ağabey trafik kazasında ölmüş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş

Film gibi olay 2006'da İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. O dönem 38 yaşında olan evli ve 2 çocuk babası Engin Kaya'ya araba çarptı. Ağır yaralanan Kaya, hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan sürücü bulunamadı. Kaza geçirdiğinde üzerinde kimlik de bulunan Engin Kaya ile ilgili tutanaklar tutuldu, otopsi yapıldı. Ancak ailesine öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmedi. Kaya Ailesi bu durumdan habersiz tam 20 yıl boyunca Engin Kaya'yı aradı ancak bir türlü bulamadı. Aile Engin Kaya'nın kayıp olduğunu düşündü. Babadan kalma bir arsanın paylaşılması için gaiplik davası açtı.

Engin Kaya. (Fotoğraflar: Takvim) Busırada hakim aileye Engin Kaya'nın önce nüfus sisteminde sağ göründüğünü söyledi. Bulunup getirilmesini istedi. Ancak bir sonraki duruşmaya giden aile şok yaşadı. Çünkü hakim, Kaya'nın 2006'da trafik kazasında öldüğünü söyledi. Bunu öğrenen Yıldıray Kaya, ağabeyinin mezarını aramaya başladı. Ağabeyinin 24 gün İstanbul Adli Tıp Kurumu morgunda tutulduktan sonra Sarıyer Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrendi. Ancak bu kez de mezarın hangi noktada olduğu tespit edilemedi.