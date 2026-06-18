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Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 30 bin 735 katılımın gerçekleştiği kampanyada Moccamaster KBG Select filtre kahve makinesi kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.

Giriş Tarihi:
Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
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  • Tazedirekt Kampanyası kapsamında 20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi asil talihlileri belirlendi.
  • Asil talihliler arasında İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan kazananlar bulunuyor.
  • 20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi için yedek talihliler de açıklandı.
  • Çekiliş, MPİ'nin izniyle 16 Haziran 2026 tarihinde düzenlendi ve 30.735 kişi katıldı.
  • Talihlilerin ödüllerini almak için belirtilen tarihlere kadar kimlikleriyle başvurmaları gerekiyor.
Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Moccamaster KBG Select filtre kahve makinesi kazanan asil ve yedek talihliler...

20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Asil Talihliler:
KazananŞehir
Tugay Berk Karaİzmir
Tülün Moralıİzmir
Alara Izbudakİstanbul
Özgür Peker Kubanİstanbul
Tuğçe Aksoyİstanbul
Ferhat Polatİstanbul
Mevlüde Akayİstanbul
İpek Akyüzİstanbul
Gökberk Gülerİstanbul
Aslı İgitKocaeli
Zeynep KaraustaAnkara
Serdar Vural Oktemİstanbul
Ayşegül Ercanİstanbul
Cüneyt Bilekliİzmir
Yücel KavarAnkara
Namik Kemal Atsanİstanbul
Berk Aygenİstanbul
Nilay Dayıİstanbul
Sümeyye Yağızİstanbul
Evrim Gençİstanbul
Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Asil Talihliler (takvim.com.tr)Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Asil Talihliler (takvim.com.tr)
20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Yedek Talihliler:
İsimŞehir
Nuray Sümerİstanbul
Serdar Yalçınİstanbul
Sinem Vildan Subayİzmir
Pınar KayacıBursa
Büşra UsluAnkara
Hayat Yurtseverİstanbul
Kübra KeskinAnkara
Ömer Gökhan Akdemirİzmir
Yeşim Öztürkİstanbul
Müge Akarİstanbul
Cansu Kaygısızİstanbul
Esra Özdemirİstanbul
Mehmet Erdoğanİstanbul
Tülay Akturanİstanbul
Gizem Hertunaİstanbul
Özge Berberoğluİstanbul
Meltem Demirİstanbul
Hüsamettin Danışİstanbul
Burçin Işıkyıldızİstanbul
Gizem Bilginİstanbul

Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Yedek Talihliler (takvim.com.tr)Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Yedek Talihliler (takvim.com.tr)
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu kampanya MPİ'nin 22.04.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-89605 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.735 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 03.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar 0212 266 54 04 numaralı telefona ya da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sok. No: 30/1 Şişli İstanbul adresine kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve belgelerini teslim edemeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adres bilgileri tam olan talihlilerin hepsine taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dijital Platform Gıda Hizmt A.Ş. sorumlu değildir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. İkramiyelerin son teslim tarihi 02.08.2026'dır.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez. Kampanya ile ilgili sorularınız için (0212) 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı'na başvurabilirsiniz.

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