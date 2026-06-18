Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 30 bin 735 katılımın gerçekleştiği kampanyada Moccamaster KBG Select filtre kahve makinesi kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu.
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- Tazedirekt Kampanyası kapsamında 20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi asil talihlileri belirlendi.
- Asil talihliler arasında İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan kazananlar bulunuyor.
- 20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi için yedek talihliler de açıklandı.
- Çekiliş, MPİ'nin izniyle 16 Haziran 2026 tarihinde düzenlendi ve 30.735 kişi katıldı.
- Talihlilerin ödüllerini almak için belirtilen tarihlere kadar kimlikleriyle başvurmaları gerekiyor.
20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Asil Talihliler:
|Kazanan
|Şehir
|Tugay Berk Kara
|İzmir
|Tülün Moralı
|İzmir
|Alara Izbudak
|İstanbul
|Özgür Peker Kuban
|İstanbul
|Tuğçe Aksoy
|İstanbul
|Ferhat Polat
|İstanbul
|Mevlüde Akay
|İstanbul
|İpek Akyüz
|İstanbul
|Gökberk Güler
|İstanbul
|Aslı İgit
|Kocaeli
|Zeynep Karausta
|Ankara
|Serdar Vural Oktem
|İstanbul
|Ayşegül Ercan
|İstanbul
|Cüneyt Bilekli
|İzmir
|Yücel Kavar
|Ankara
|Namik Kemal Atsan
|İstanbul
|Berk Aygen
|İstanbul
|Nilay Dayı
|İstanbul
|Sümeyye Yağız
|İstanbul
|Evrim Genç
|İstanbul
20 adet Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Yedek Talihliler:
|İsim
|Şehir
|Nuray Sümer
|İstanbul
|Serdar Yalçın
|İstanbul
|Sinem Vildan Subay
|İzmir
|Pınar Kayacı
|Bursa
|Büşra Uslu
|Ankara
|Hayat Yurtsever
|İstanbul
|Kübra Keskin
|Ankara
|Ömer Gökhan Akdemir
|İzmir
|Yeşim Öztürk
|İstanbul
|Müge Akar
|İstanbul
|Cansu Kaygısız
|İstanbul
|Esra Özdemir
|İstanbul
|Mehmet Erdoğan
|İstanbul
|Tülay Akturan
|İstanbul
|Gizem Hertuna
|İstanbul
|Özge Berberoğlu
|İstanbul
|Meltem Demir
|İstanbul
|Hüsamettin Danış
|İstanbul
|Burçin Işıkyıldız
|İstanbul
|Gizem Bilgin
|İstanbul
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 22.04.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-89605 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.735 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 03.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar 0212 266 54 04 numaralı telefona ya da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sok. No: 30/1 Şişli İstanbul adresine kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve belgelerini teslim edemeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adres bilgileri tam olan talihlilerin hepsine taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dijital Platform Gıda Hizmt A.Ş. sorumlu değildir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. İkramiyelerin son teslim tarihi 02.08.2026'dır.
Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez. Kampanya ile ilgili sorularınız için (0212) 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı'na başvurabilirsiniz.
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