Tazedirekt Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Moccamaster KBG Select Filtre Kahve Makinesi Yedek Talihliler (takvim.com.tr)

KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



Bu kampanya MPİ'nin 22.04.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-89605 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 16.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 30.735 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 03.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar 0212 266 54 04 numaralı telefona ya da Yeni Markera Çekiliş Org. ve Promo. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sok. No: 30/1 Şişli İstanbul adresine kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihlere kadar başvurmayan ve belgelerini teslim edemeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adres bilgileri tam olan talihlilerin hepsine taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dijital Platform Gıda Hizmt A.Ş. sorumlu değildir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. İkramiyelerin son teslim tarihi 02.08.2026'dır.

Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez. Kampanya ile ilgili sorularınız için (0212) 266 54 04 nolu Markera Kampanya Danışma Hattı'na başvurabilirsiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam