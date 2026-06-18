Midas çekiliş sonucu belli oldu!
Midas Nisan 3. Dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! 7.972 kişinin katıldığı çekilişte şanslı kişi belli oldu. iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi ve detaylar haberimizde...
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- Midas Nisan 3. dönem kampanyası çekilişinde Apple iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil talihli Bekir Yılmaz, yedek talihli Sadık Ergun oldu.
- Çekiliş, MPİ'nin 16.04.2026 tarihli izniyle düzenlenmiş ve 12.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Çekilişe toplam 7.972 kişi katılım sağlamıştır.
- Asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.
- İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026 olup, vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.
Midas Nisan 3. dönem kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Iphone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler:
|Ürün
|Asil Talihli
|Yedek Talihli
|Apple iPhone 17 Pro 256 GB
|Bekir Yılmaz / Ankara
|Sadık Ergun / İzmir
KAMPANYA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bu kampanya MPİ'nin 16.04.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-89146 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 12.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 7.972 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 3.07.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 18.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.
No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir.
İkramiye son teslim tarihi 31.08.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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