Her yıl 30 bin kişi bu patikada yürüyor! Akdeniz'in kalbinde saklı hazine
Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan Likya Yolu yalnızca bir yürüyüş rotası değil aynı zamanda tarihin ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir açık hava müzesi. Fethiye'den Antalya'ya uzanan bu tarihi güzergah her yıl yaklaşık 30 bin doğa ve tarih tutkununu ağırlıyor.
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- Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya kadar uzanan 760 kilometrelik Likya Yolu, her yıl yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğü dünyanın en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.
- Likya Yolu adını MÖ 2000'li yıllara kadar uzanan ve başkenti Ksanthos olan Likya Medeniyeti'nden alıyor ve dünyanın ilk demokratik federasyonlarından biri kabul edilen Likya Birliği'nin topraklarından geçiyor.
- Rota boyunca Patara, Xanthos, Myra, Olympos, Phaselis ve Antiphellos gibi antik kentler ile kayalara oyulmuş Likya kaya mezarları yer alıyor.
- Likya Yol Kılavuz Anıtı dünyanın bilinen en eski ve tek karayolu haritası olarak kabul ediliyor ve bugünkü Likya Yolu büyük ölçüde bu tarihi güzergahlardan oluşuyor.
- Likya Yolu'na ulaşım için en yakın havalimanları Muğla Dalaman ve Antalya havalimanları olup en yaygın başlangıç noktası Fethiye-Ovacık bölgesidir.
Akdeniz'in turkuaz sularına eşlik eden patikalar binlerce yıllık antik kentler ve her adımda hissedilen tarih... Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya kadar uzanan Likya Yolu dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarından biri olarak gösteriliyor. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğü bu eşsiz güzergah doğa tutkunlarını ve tarih meraklılarını aynı rotada buluştururken ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi niteliğinde bir yolculuk sunuyor.
Tarihin kalbine uzanan eşsiz rota
Akdeniz'in turkuaz sularına paralel uzanan Likya Yolu, dünyanın en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 760 kilometrelik güzergâh boyunca yürüyenler yalnızca nefes kesen manzaralarla değil binlerce yıllık bir uygarlığın bıraktığı izlerle de karşılaşıyor.
Bu eşsiz rota adını antik çağda Antalya ve Fethiye körfezleri arasında hüküm süren Likya Medeniyeti'nden alıyor. Günümüzde Teke Yarımadası olarak bilinen bölge tarih boyunca Anadolu'nun en önemli uygarlıklarından birine ev sahipliği yaptı.
Troya Savaşı'ndan günümüze uzanan miras
Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Likyalıların tarihi MÖ 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Antik kaynaklarda cesaretleri ve denizcilikteki başarılarıyla öne çıkan Likyalılar, Homeros'un ünlü İlyada Destanı'nda da yer alıyor. Destana göre Likyalılar, Glaukos ve Sarpedon önderliğinde Troya Savaşı'nda Truvalıların yanında mücadele etti.
Tarih boyunca Pers, Helenistik ve Roma egemenliği altında kalan bölge özellikle kurduğu siyasi yapı ile dikkat çekti. Başkenti Ksanthos olan ve 23 kentten oluşan Likya Birliği, dünyanın ilk demokratik federasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.
Dünyanın en eski karayolu haritası burada
Likya'nın en dikkat çekici miraslarından biri de antik dünyanın yol ağına ilişkin bilgiler sunan Likya Yol Kılavuz Anıtı. Yerleşimlerin birbirine bağlandığı güzergâhları ve mesafeleri gösteren bu anıt dünyanın bilinen en eski ve tek karayolu haritası olarak kabul ediliyor. Bugün yürüyüşçülerin takip ettiği Likya Yolu da büyük ölçüde antik dönemde kentleri birbirine bağlayan bu tarihi güzergâhlardan oluşuyor.
Her adımda bir antik kent
Likya Yolu boyunca yürüyenler, tarihin farklı dönemlerine tanıklık eden onlarca antik kentle karşılaşıyor. Patara, Xanthos, Myra, Olympos, Phaselis ve Antiphellos gibi önemli merkezler, rotanın en dikkat çekici durakları arasında yer alıyor.
Bölgenin simgesi haline gelen kaya mezarları ise Likyalıların kendine özgü mimarisini gözler önüne seriyor. Kayalara oyularak yapılan bu anıt mezarlar, aradan geçen yüzyıllara rağmen etkileyici görünümlerini koruyor.
Akdeniz'in doğal güzellikleriyle iç içe
Likya Yolu'nu özel kılan yalnızca tarihi değil. Rota boyunca yürüyüşçülere Akdeniz'in eşsiz koyları, sedir ormanları, zengin bitki örtüsü ve masmavi deniz manzaraları eşlik ediyor. Antik çağlarda bölgenin en önemli gelir kaynakları arasında zeytinyağı, sedir ağacı ve sünger ticareti bulunuyordu. Özellikle Patara ve Andriake limanları dönemin uluslararası ticaret merkezleri olarak öne çıkıyordu.
Medeniyetlerin kesişim noktası
Likya toprakları yalnızca antik çağlara değil Hristiyanlık tarihine de tanıklık etti. Aziz Pavlus'un üçüncü misyonerlik seyahati sırasında Patara ve Myra'yı ziyaret ettiği biliniyor. Bizans döneminde ise bölgede çok sayıda kilise ve manastır inşa edildi. Yüzyıllar boyunca depremler, salgın hastalıklar ve savaşlarla şekillenen Likya buna rağmen zengin kültürel mirasını günümüze kadar taşımayı başardı.
Geçmişe açılan kapı
Bugün dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişi, Akdeniz'in kalbinde saklanan bu tarihi rotada yürüyerek geçmişin izlerini sürüyor. Antik kentler, kaya mezarları, tarihi limanlar ve eşsiz doğa manzaralarıyla Likya Yolu ziyaretçilerine sıradan bir gezi değil binlerce yıllık bir medeniyetin hikâyesini deneyimleme fırsatı sunuyor. Her adımında tarih barındıran bu rota, Türkiye'nin en değerli kültür ve doğa miraslarından biri olmayı sürdürüyor.
Nasıl gidilir?
Likya Yolu'na ulaşım oldukça kolaydır; rota tek bir giriş noktasına sahip değildir ancak en yaygın başlangıç noktası Fethiye – Ovacık bölgesidir. Yola ulaşmak için en pratik seçenekler:
Hava yolu ile en yakın havalimanları:
Muğla Dalaman Havalimanı (Fethiye'ye yaklaşık 45-60 dakika)
Antalya Havalimanı (Antalya tarafındaki etaplara erişim için)
Otobüs ile Türkiye'nin birçok şehrinden:
Fethiye Otogarı'na direkt otobüs seferleri bulunur
Buradan Ovacık, Hisarönü ve Ölüdeniz yönüne minibüslerle ulaşım sağlanır
Özel araç ile Fethiye – Antalya sahil yolu üzerinden:
Ovacık (başlangıç noktası)
Faralya, Kabak Koyu gibi etaplara kolay erişim mümkündür
Rota başlangıcı Likya Yolu'nun klasik başlangıcı Fethiye Ovacık bölgesi, bitiş noktası ise Antalya Geyikbayırı civarıdır. Ancak yürüyüşçüler rotayı etap etap da deneyimleyebiliyor.