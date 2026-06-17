Likya Yolu'na ulaşım için en yakın havalimanları Muğla Dalaman ve Antalya havalimanları olup en yaygın başlangıç noktası Fethiye-Ovacık bölgesidir.

Likya Yol Kılavuz Anıtı dünyanın bilinen en eski ve tek karayolu haritası olarak kabul ediliyor ve bugünkü Likya Yolu büyük ölçüde bu tarihi güzergahlardan oluşuyor.

Rota boyunca Patara, Xanthos, Myra, Olympos, Phaselis ve Antiphellos gibi antik kentler ile kayalara oyulmuş Likya kaya mezarları yer alıyor.

Likya Yolu adını MÖ 2000'li yıllara kadar uzanan ve başkenti Ksanthos olan Likya Medeniyeti'nden alıyor ve dünyanın ilk demokratik federasyonlarından biri kabul edilen Likya Birliği'nin topraklarından geçiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden Antalya'ya kadar uzanan 760 kilometrelik Likya Yolu, her yıl yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğü dünyanın en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul ediliyor.

Akdeniz'in turkuaz sularına eşlik eden patikalar binlerce yıllık antik kentler ve her adımda hissedilen tarih... Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya kadar uzanan Likya Yolu dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarından biri olarak gösteriliyor. Her yıl yaklaşık 30 bin kişinin yürüdüğü bu eşsiz güzergah doğa tutkunlarını ve tarih meraklılarını aynı rotada buluştururken ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi niteliğinde bir yolculuk sunuyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Tarihin kalbine uzanan eşsiz rota

Akdeniz'in turkuaz sularına paralel uzanan Likya Yolu, dünyanın en önemli uzun mesafe yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 760 kilometrelik güzergâh boyunca yürüyenler yalnızca nefes kesen manzaralarla değil binlerce yıllık bir uygarlığın bıraktığı izlerle de karşılaşıyor.

Bu eşsiz rota adını antik çağda Antalya ve Fethiye körfezleri arasında hüküm süren Likya Medeniyeti'nden alıyor. Günümüzde Teke Yarımadası olarak bilinen bölge tarih boyunca Anadolu'nun en önemli uygarlıklarından birine ev sahipliği yaptı.