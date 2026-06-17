İzmir'de Servet Polat'ın ölümle sonuçlanan kumpir davasında yeni gelişme! 50'şer bin TL manevi tazminat
Buca'da 28 Aralık 2024'te yedikleri kumpirin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şikayetlerin sürmesi üzerine yeniden hastaneye başvuran aileden 60 yaşındaki Servet Polat, iki gün sonra hayatını kaybetti. Adli Tıp raporunda ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğu belirtilirken, kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi. Açılan manevi tazminat davasında mahkeme çocuklara 50'şer bin lira ödenmesine hükmetti. Kararı yetersiz bulan aile, "Amacımız para değil adalet" diyerek dosyayı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.
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- İzmir Buca'da kumpir yedikten sonra salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın çocuklarına 50'şer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
- İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, 500'er bin lira tazminat talebiyle açılan davayı kısmen kabul ederek tazminatın 28 Aralık 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.
- Polat'ın kızı Bahar Zeyrek ve oğlu Murat Polat, mahkeme kararını yeterli bulmayarak gerekçeli kararın tebliğinden sonra üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıkladı.
- İşletme sahibi N.D. ve çalışan eşi C.D. hakkında İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme neden olma suçundan 15'er yıla, bozulmuş gıda ticareti suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava devam ediyor.
- 28 Aralık 2024'te kumpir yiyen Servet Polat, kızı ve torunu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni gıda zehirlenmesi olarak belirlenmiştir.
İzmir'in Buca ilçesinde yediği kumpir sonrası hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüyle ilgili açılan manevi tazminat davasında mahkeme kararını verdi.
2024 yılında bir işletmede yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve taburcu edilmesinin ardından evinde hayatını kaybeden Servet Polat'ın çocukları, 50'şer bin liralık manevi tazminat kararını üst mahkemeye taşıyacak.
50'ŞER BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT
60 yaşındaki Polat'ın ölümüne ilişkin İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat davası 11 Haziran'da karara bağlandı.
Mahkeme, Polat'ın iki çocuğunun 500'er bin lira taleple açtığı davayı kısmen kabul ederek kızı Bahar Zeyrek ile oğlu Murat Polat'a 50'şer bin lira manevi tazminata, bu miktarın olay tarihi olan 28 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.
"BİR İNSANIN HAYATI BU KADAR KOLAY OLMAMASI LAZIM"
Bahar Zeyrek, mahkemenin tazminat miktarını yeterli bulmadığını söyledi.
Annesinin herhangi bir hastalıktan ölmediğini, salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Zeyrek, "Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmaması lazım." dedi.
Zeyrek, verilecek hiçbir meblağın annelerini geri getirmeyeceğini ifade ederek, şu ifadelerde bulundu:
Burada sorumluluğu bulunan herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Bir annenin hayatı 50 bin lira değil. Bizim rakam umurumuzda değil. Bana 1 milyon da 5 milyon da verseler annem geri gelmeyecek. Ben adalet arıyorum. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız, itiraz edeceğiz. Bizim amacımız para değil, adalet.
"HAYATIMIZ MAHVOLDU"
Olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirten Zeyrek, şunları kaydetti:
"Hayatımız mahvoldu. 18,5 ay oldu, annemin ilk defa bugün fotoğraflarına baktım, bakamadım. Orada bizi tanımayan yoktu, yapamadık, her şey annemi hatırlatıyordu. Merdivenden iniyorum annem, oturuyorum annem. Olaydan 15 gün sonra 27 yıldır yaşadığımız evden taşınmak zorunda kaldık."
"BANA DÜNYAYI DA VERSELER ANNEM GERİ GELMEYECEK"
Servet Polat'ın oğlu Murat Polat da manevi tazminat davasındaki amaçlarının maddi kazanç olmadığını vurgulayarak, "Verilen parayı kimsesiz çocuklara bağışlamak istiyorum. Annesi ölen çocuklara gitsin bu. Sonuçta bizim annemiz öldü. Bana dünyayı da verseler annem geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı.
Ailenin avukatı Elif Ayyıldız ise davanın sorumluların hesap vermesi ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını amaçladığını kaydederek, bir annenin ihmaller sonucu yaşamını yitirmesinin ardından hükmedilen manevi tazminat miktarının, olayın ağırlığı ve geride kalan aile bireylerinin yaşadığı derin manevi yıkım karşısında yeterli olmadığını savundu.
Ayyıldız, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.
CEZA DAVASI SÜRÜYOR
Olayla ilgili İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar kumpir satılan iş yerinin sahibi N.D. ile işletmede çalıştığı belirlenen eşi C.D'nin hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan ise 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama sürüyor.
NE OLMUŞTU?
28 Aralık 2024'te Buca'daki bir işletmede kumpir yiyen Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek aynı gün rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen aile, şikayetlerinin sürmesi üzerine ertesi gün yeniden hastaneye gitti. Servet Polat, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı analizlerinde kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edildi. Olayın ardından işletme sahibi N.D. ile çalışan C.D. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarından dava açıldı.