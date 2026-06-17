Hayatta kalmasını silahın tutukluk yapmasına borçlu olduğunu belirten Mehmet Kadir E., "Bana yapılan silahlı saldırı eşimin ve çocuğumun yanında yapıldı. Aileme yaş pasta almıştım, eşime hediye almıştım. Şahıs geliyor ve beni vuruyor. Çınaraltı gibi bir yerde, Serik'in merkezinde silahlı saldırı yapıp kaçıyor ve halen daha yakalanamıyor. Ben görüntüleri sonradan izledim. Olay anında silah sesini duydum. Aynı anda direkt bacağımdan vuruldum. Silaha ulaşmaya çalıştım ama düştüm.

"ÖLDÜRME KASTIYLA GELDİ"

Direkt üzerime silah sıktı, öldürme kastıyla geldi. İkinci defa gelişinde üzerime kafama doğru hedef alarak ateş edecekti ama tetik düşmüyor orada. Tutukluk yapıyor silah. Şu an hayatta kalmış olmamın tek sebebi silahın tutukluk yapmasıdır. Sonradan eşimin gelmiş olmasından dolayı kaçtı. Memleketin bu halde olması çok acı verici" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMIŞ OLDUK"

Eşinin pastaya alerjisi olmasına rağmen sırf mutlu olması için bu sürprizi hazırladığını belirten Mehmet Kadir E., arabada kendisini bekleyen ailesinin gözü önünde kurşunların hedefi olduğunu söyledi. Yaşadığı olay sonrası çok acı sürprizle karşılaştıklarını belirten Mehmet Kadir E., "Eşimin aslında pastaya alerjisi var, ama ben yine de bir gün öncesinden siparişini vermiştim pastanın. Eve geçecektik, böyle güzel bir yemek yapacaktık. Arkadaşlarımızla o gün planını yapmıştık ama nasip değilmiş. Çok acı yani. O gün istediğimiz pastayı eşime yediremedik. Çok kötü bir doğum günü sürprizi yapmış olduk" dedi.