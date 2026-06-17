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AP raporu üzerinden algı operasyonu: DMM’den yeşil pasaport açıklaması

DMM, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporu üzerinden dolaşıma sokulan “yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti” iddiasını yalanladı. Açıklamada, hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

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AP raporu üzerinden algı operasyonu: DMM’den yeşil pasaport açıklaması
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  • DMM, sosyal medyada yer alan 'yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
  • Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan herhangi bir karar bulunmuyor.
  • Yeşil pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmadı.
  • DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunda endişe oluşturmayı amaçladığını belirtti.
  • DMM, vatandaşlara manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda hususi pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

DMM noktayı koydu: Yeşil pasaportla seyahat hakkı bitmedi (Fotoğraflar X ekran görüntüsü ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)DMM noktayı koydu: Yeşil pasaportla seyahat hakkı bitmedi (Fotoğraflar X ekran görüntüsü ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

YEŞİL PASAPORT HAKLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

DMM açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

AP raporu üzerinden algı operasyonu: DMM’den yeşil pasaport açıklaması-3

DEZENFORMASYON UYARISI

DMM, söz konusu iddiaların kamuoyunda endişe oluşturmayı amaçladığını belirterek vatandaşlara manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, yeşil pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarında herhangi bir değişiklik yaşanmadığının altı çizildi.

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