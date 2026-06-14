Konya'daki ikiz kardeşler ameliyatla hayata tutundu
Anne Döndü Avcı "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kızlarım çok iyi olacak ve buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız" diye konuştu.
Giriş Tarihi:
Denizli'de yaşayan Döndü (24) ve Nuri Avcı (28) çiftinin çift yumurta ikizi olan kızları Zümra ve Ümmühan bebeklerin doğuştan kalpten çıkan ana damarlarının gelişmediği fark edildi. İkiz gebeliklerde çok nadir görülen ve bebekler için hayati risk taşıyan rahatsızlık nedeniyle ikizler Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Henüz 10 günlükken birer saat arayla ameliyata alınan ikizler başarılı geçen operasyonlar sonucu hayata tutundu.
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Murat Şimşek ve Op. Dr. Hüseyin Dursin, ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "İkiz gebeliklerle literatürde çok nadir görülen bir durum. Tüp bebek tedavisi sonrası çift yumurta ikizi olmalarına rağmen çocukların aynı hastalıkla dünyaya gelmeleri ilginç bir durum. Kilolarının da düşük olması hayati bir risk oluşturuyordu. Ancak her şeye rağmen operasyonlar başarılı geçti ve ikizlerimizin durumu gayet iyi. Onlar artık bizim de çocuklarımız. Bundan sonraki tüm süreçlerde de onların her zaman destekçisi olacağız" dedi.
SONRAKİ HABER
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
ÖNCEKİ HABER
13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam