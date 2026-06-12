AFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi olumsuz bir duurm olmadığı belirtildi.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da hisiedildi.