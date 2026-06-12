AFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı AFAD tarafın bildirildi.
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- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AFAD deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.
- Deprem Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde hissedildi.
- Saha tarama çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi olumsuz bir duurm olmadığı belirtildi.
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da hisiedildi.
AFAD açıklaması:
Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam