Kahramanmaraş'ta okulda 9 kurşunla vurulan 11 yaşındaki Mustafa ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
11 yaşındaki Mustafa Arslan, okulda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Talihsiz öğrenci, iki aylık tedavi sürecinin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Baba Hasan Arslan, "59 gündür hastanedeyiz" dedi.
Giriş Tarihi:
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kurşunla ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, ileri tedavi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
"EVE HİÇ GİTMEDİK"
Mustafa Arslan'ın babası Hasan Arslan, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Arslan, "Çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci hala kapalı.
Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz. Çocuğumuzun kafasına aldığı darbeyi biz de aynı şekilde hissettik. 59 gün oldu. Biz daha eve girmedik." dedi.
"OKUL YOKMUŞ"
Oğlunun o gün sadece matematik dersi için okula gittiği söyleyen baba Arslan, "Normalde o gün okul yokmuş, öyle bir söylenti vardı. Bize de haber vermediler ama çocukların yarısı gitmiş yarısı gitmemiş. Çocuk da o gün annesine 'gitmeyeyim anne' demiş. Annesi de 'oğlum bugün git, matematik dersi var' demiş. Çocuk matematik dersini çok seviyordu, Okul en güvendiğimiz yerdi" diye konuştu.
"EVE HİÇ GİTMEDİK"
Mustafa Arslan'ın babası Hasan Arslan, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Arslan, "Çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci hala kapalı.
Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz. Çocuğumuzun kafasına aldığı darbeyi biz de aynı şekilde hissettik. 59 gün oldu. Biz daha eve girmedik." dedi.
"OKUL YOKMUŞ"
Oğlunun o gün sadece matematik dersi için okula gittiği söyleyen baba Arslan, "Normalde o gün okul yokmuş, öyle bir söylenti vardı. Bize de haber vermediler ama çocukların yarısı gitmiş yarısı gitmemiş. Çocuk da o gün annesine 'gitmeyeyim anne' demiş. Annesi de 'oğlum bugün git, matematik dersi var' demiş. Çocuk matematik dersini çok seviyordu, Okul en güvendiğimiz yerdi" diye konuştu.
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