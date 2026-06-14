16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde kan donduran savunma: Parktaki kavganın detayları belli oldu

Yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Kayra Ataman'a saldıran Taha Erdem Ehlil, genç liseliyi hayattan kopardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'ya aittir.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Şüpheli Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu katil zanlısı Taha Erdem Ehlil, "" dedi. Tutuklu baba Burak Ehlil ise Kayra ile konuşmak için yanına gittiğini, daha sonra oğlunun Kayra'nın omzuna yumruk attığını ancak bıçaklama anını görmediğini iddia etti.