16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde kan donduran savunma: Parktaki kavganın detayları belli oldu
Taha Erdem Ehlil (17), parkta tartıştığı Kayra Ataman'ı (16) bıçaklayarak hayattan kopardı. Ölümüne ilişkin davada sanık Ehlil, "Amacım bacağından bıçaklamaktı" savunmasını yaptı. Baba Burak Ehlil ise oğlunun sadece yumruk attığını, bıçaklama anını görmediğini öne sürdü.
Giriş Tarihi:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 9 Haziran'da meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman, kız arkadaşı ile parkta yürümeye başladı. O sırada Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Kavgaya Burak'ın oğlu Taha Erdem Ehlil (17) de dahil oldu. Taha Erdem Ehlil, bıçakla Kayra Ataman'ı katletti. Baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BABAMI KİM DARBETTİ"
Şüpheli Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil'in emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu katil zanlısı Taha Erdem Ehlil, "Eski sevgilimi, Kayra Ataman'ın yanında gördüm. Babam, parkta Kayra ile tartıştığını öğrendikten sonra evden ekmek bıçağı alarak parka gittim. "Babamı kim darbetti?" diye sordum. Kayra, küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. Amacım bacağından bıçaklamaktı" dedi. Tutuklu baba Burak Ehlil ise Kayra ile konuşmak için yanına gittiğini, daha sonra oğlunun Kayra'nın omzuna yumruk attığını ancak bıçaklama anını görmediğini iddia etti.
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