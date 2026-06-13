Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi
Yalova’da kızı ile birlikte darbedilen Muhammet Baca, tutuklu Şener Ergin’in tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bebeğinin kafasında 3 çatlak oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini belirten baba, “Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım” dedi...
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Muhammed Baca (34), geçtiğimiz Şubat ayında kucağında kızı İkra varken, komşu Şener E.'nin scooter ile saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Baca'nın burnu kırıldı.
İkra bebeğin de kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Hastaneye kaldırılan baba ve kızı, tedavisisin ardından taburcu edildi. Şener Ergin, tutuklandı.
DÜZENİMİZ KALMADI
Yalova 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ikinci duruşma görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Ş.E'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti.
Muhammet Baca, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi: Benim kızım 14 aylık, orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi. Bir baba olarak kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Sonuna kadar mücadele edeceğim.