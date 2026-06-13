Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi

Muhammet Baca, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi: Benim kızım 14 aylık, orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi. Bir baba olarak kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Sonuna kadar mücadele edeceğim.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam