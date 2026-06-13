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Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi

Yalova’da kızı ile birlikte darbedilen Muhammet Baca, tutuklu Şener Ergin’in tahliye edilmesine tepki gösterdi. Bebeğinin kafasında 3 çatlak oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini belirten baba, “Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım” dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Muhammed Baca (34), geçtiğimiz Şubat ayında kucağında kızı İkra varken, komşu Şener E.'nin scooter ile saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Baca'nın burnu kırıldı.

Yalova’da kızı ile birlikte darbedilen Muhammet Baca. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)Yalova’da kızı ile birlikte darbedilen Muhammet Baca. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

İkra bebeğin de kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldi. Hastaneye kaldırılan baba ve kızı, tedavisisin ardından taburcu edildi. Şener Ergin, tutuklandı.

Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi-3

DÜZENİMİZ KALMADI

Yalova 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ikinci duruşma görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Ş.E'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti.

Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi-4

Muhammet Baca, sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi: Benim kızım 14 aylık, orada vahşice kafasından 3 tane kırıkla darbedildi. Bir baba olarak kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Sonuna kadar mücadele edeceğim.

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Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi-6 Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi-7 Yalova'da bebeği darbedilen baba, sanık Ergin'in tahliyesine tepki gösterdi-8
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