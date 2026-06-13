TANAP 8 yaşında! Türkiye ve Avrupa'ya 99 nilyar metreküp doğalgaz!

Yatırım büyüklüğü yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen TANAP, Türkiye'de 20 il 67 ilçeden geçerek bin 811 kilometrelik güzergâhta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz gaz akışı sağlıyor.

TANAP, 12 Haziran 2018’de törenle açılmıştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan doğal gazın 6 milyar metreküpü, Eskişehir'de Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor. 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor.

TANAP'ın Güney Gaz Koridoru, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olamaya devam ediyor. Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na göre, bugüne kadar Türkiye'ye 39,3 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 99 milyar metreküp doğal gaz iletimi gerçekleştirildi.