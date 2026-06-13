TANAP 8 yaşında! Türkiye ve Avrupa'ya 99 nilyar metreküp doğalgaz!
Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji köprüsü TANAP ile 8 yılda 99 milyar metreküp doğalgaz taşındı.
Azerbaycan doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), 12 Haziran 2018'den bu yana kesintisiz gaz iletmeyi sürdürüyor.
Yatırım büyüklüğü yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen TANAP, Türkiye'de 20 il 67 ilçeden geçerek bin 811 kilometrelik güzergâhta yıllık 16,2 milyar metreküplük tam kapasiteyle kesintisiz gaz akışı sağlıyor.
Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 sahasından çıkan doğal gazın 6 milyar metreküpü, Eskişehir'de Türkiye ulusal şebekesine aktarılıyor. 10 milyar metreküpü ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa pazarlarına ulaşıyor.
TANAP'ın Güney Gaz Koridoru, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin en güçlü teminatlarından biri olamaya devam ediyor. Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na göre, bugüne kadar Türkiye'ye 39,3 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 99 milyar metreküp doğal gaz iletimi gerçekleştirildi.
ENERJİ KÖPRÜSÜ
TANAP, 12 Haziran 2018'de Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılmıştı. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz, TANAP ile öncelikle Türkiye'ye, ardından Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya ulaşıyor.