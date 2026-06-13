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Öğretmen Mustafa Güler Netflix'e açtığı tazminat davasını kazandı

Güler, “Avukatımı aradım. Hemen hukuki sürecimizi başlattık ve kazandık” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Öğretmen Mustafa Güler Netflix'e açtığı tazminat davasını kazandı

Şanlıurfa'da görev yapan Matematik öğretmeni Mustafa Güler'in dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Güler'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Mustafa Güler'in avukatı Ömer Uğur Yanar. (Fotoğraf İHA'ya aittir.)Mustafa Güler'in avukatı Ömer Uğur Yanar. (Fotoğraf İHA'ya aittir.)

Tazminatın faiziyle beraber 4 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Netflix'in kendi içeriğini izinsiz bir şekilde kullandığını bir öğrencisinin dikkatiyle fark ettiğini söyleyen öğretmen Güler, "Benim içeriklerimden bir tanesini alıyorlar, kırpıyorlar ve bir dizinin reklam tanıtımında oynatıyorlar. Kesinlikle izin vermeyeceğim bir dizinin reklam tanıtımında beni kullanmaları hiç de hoşuma gitmedi. Bu duruma sessiz kalamazdım" dedi.

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