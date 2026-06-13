Muğla'da KADES dehşeti: Polisi ve eski eşini vuran zanlı intihar etti
Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi'nde bir iş yerinde eski eşinin silahlı tehdidiyle karşılaşan H.S. adlı kadın, cep telefonundaki KADES uygulamasına basarak acil yardım istedi. İhbar üzerine saniyeler içinde olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü ekibindeki polis memuru T.B. ile sığınmaya çalışan kadın H.S, İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Eski eşini ve polis memurunu kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan G.Y, ardından aynı silahla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'da KADES uygulaması üzerinden ihbar alan polis memuru T.B. ve kadın H.S., kadının eski eşi jandarma uzman çavuş G.Y. tarafından silahla vuruldu.
- Saldırgan G.Y. olay sonrası aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
- Yaralanan polis memuru T.B., kadın H.S. ve saldırgan G.Y. hastaneye kaldırıldı.
- Olay Muğla'nın Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi.
- Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin en güçlü dijital silahlarından biri olan KADES uygulaması, Muğla'da büyük bir faciayı önleme mücadelesine sahne oldu.
Alınan tüm tedbirlere rağmen koruma altındaki eski eşini gözü dönmüş bir şekilde takibe alan ve kamu görevlisi olan jandarma personeli, ihbar üzerine olay yerine canı pahasına koşan emniyet güçlerimizi de hedef aldı. Hain saldırı sonrası kentte geniş çaplı tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
POLİS MEMURU VE ESKİ EŞİ AĞIR YARALANDI
Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.
DEHŞET SAÇAN ZANLİ İNTİHARA KALKIŞTI
Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y. ile yaralanan polis memuru ve H.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.