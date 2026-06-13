Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Muğla'da KADES uygulaması üzerinden ihbar alan polis memuru T.B. ve kadın H.S., kadının eski eşi jandarma uzman çavuş G.Y. tarafından silahla vuruldu.

Saldırgan G.Y. olay sonrası aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan polis memuru T.B., kadın H.S. ve saldırgan G.Y. hastaneye kaldırıldı.

Olay Muğla'nın Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin en güçlü dijital silahlarından biri olan KADES uygulaması, Muğla'da büyük bir faciayı önleme mücadelesine sahne oldu.

Alınan tüm tedbirlere rağmen koruma altındaki eski eşini gözü dönmüş bir şekilde takibe alan ve kamu görevlisi olan jandarma personeli, ihbar üzerine olay yerine canı pahasına koşan emniyet güçlerimizi de hedef aldı. Hain saldırı sonrası kentte geniş çaplı tahkikat başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.