Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Aygün, Sinan Güneş ve Eyüp Bilir, babası ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İngilizce öğretmenleri Emre Arslan'ın danışmanlığında bir çalışma başlattı. Öğrenciler, uzun süren araştırma ve geliştirme sürecinin ardından göz hareketleriyle çalışan, yapay zeka destekli, çok dilli ve düşük maliyetli bir mobil uygulama geliştirdi.

Sırasıyla Eyüp Bilir, Eren Aygün ve Sinan Güneş. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.) EN BÜYÜK ÖDÜL Proje, ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda hem Grand Award (Büyük Ödül) hem de Special Award (Özel Ödül) kazanarak önemli bir başarı elde etti. Yaklaşık 80 ülkeden bin 350'nin üzerinde projenin katıldığı yarışmadan iki ödül alan uygulamanın, bugüne kadar 8'i felçli hasta olmak üzere toplam 108 kişi üzerinde test edildiği belirtildi.