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Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!

Liseli üç genç geliştirdikleri yapay zeka destekli proje ile ALS hastalarının iletişim kurmasını sağladı. Bu uygulama, ABD’de iki büyük ödül aldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Aygün, Sinan Güneş ve Eyüp Bilir, babası ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İngilizce öğretmenleri Emre Arslan'ın danışmanlığında bir çalışma başlattı.

Öğrenciler, uzun süren araştırma ve geliştirme sürecinin ardından göz hareketleriyle çalışan, yapay zeka destekli, çok dilli ve düşük maliyetli bir mobil uygulama geliştirdi.

Sırasıyla Eyüp Bilir, Eren Aygün ve Sinan Güneş. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)Sırasıyla Eyüp Bilir, Eren Aygün ve Sinan Güneş. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'na aittir.)

EN BÜYÜK ÖDÜL

Proje, ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda hem Grand Award (Büyük Ödül) hem de Special Award (Özel Ödül) kazanarak önemli bir başarı elde etti. Yaklaşık 80 ülkeden bin 350'nin üzerinde projenin katıldığı yarışmadan iki ödül alan uygulamanın, bugüne kadar 8'i felçli hasta olmak üzere toplam 108 kişi üzerinde test edildiği belirtildi.

ALS hastaları için geliştirdikleri mobil uygulama ABD'deki yarışmada ödül getirdi.ALS hastaları için geliştirdikleri mobil uygulama ABD'deki yarışmada ödül getirdi.

Yapılan testlerde bu uygulamanın yüzde 93 başarı oranına ulaşıldığı kaydedildi. ABD'den dönen öğrenciler, okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

10 DİLDE İLETİŞİM

Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!-3 Yapay zeka ile engelsiz iletişim ekibinin geliştirdiği 'Accessible Eye- Tracking AAC App for SSMI' isimli proje, ileri evre ALS gibi konuşma ve hareket yetisini kaybeden hastaların hayatını değiştiriyor. Uygulamada bir akıllı telefon kamerası ve cihaz içi yerel yapay zekâ kullanılıyor.

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Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!-5 Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!-6 Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!-7
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