Batmanlı liselilerin ALS uygulamasına ABD'den iki büyük ödül!
Liseli üç genç geliştirdikleri yapay zeka destekli proje ile ALS hastalarının iletişim kurmasını sağladı. Bu uygulama, ABD’de iki büyük ödül aldı.
Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Aygün, Sinan Güneş ve Eyüp Bilir, babası ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden İngilizce öğretmenleri Emre Arslan'ın danışmanlığında bir çalışma başlattı.
Öğrenciler, uzun süren araştırma ve geliştirme sürecinin ardından göz hareketleriyle çalışan, yapay zeka destekli, çok dilli ve düşük maliyetli bir mobil uygulama geliştirdi.
EN BÜYÜK ÖDÜL
Proje, ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlenen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda hem Grand Award (Büyük Ödül) hem de Special Award (Özel Ödül) kazanarak önemli bir başarı elde etti. Yaklaşık 80 ülkeden bin 350'nin üzerinde projenin katıldığı yarışmadan iki ödül alan uygulamanın, bugüne kadar 8'i felçli hasta olmak üzere toplam 108 kişi üzerinde test edildiği belirtildi.
Yapılan testlerde bu uygulamanın yüzde 93 başarı oranına ulaşıldığı kaydedildi. ABD'den dönen öğrenciler, okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.
10 DİLDE İLETİŞİM
Yapay zeka ile engelsiz iletişim ekibinin geliştirdiği 'Accessible Eye- Tracking AAC App for SSMI' isimli proje, ileri evre ALS gibi konuşma ve hareket yetisini kaybeden hastaların hayatını değiştiriyor. Uygulamada bir akıllı telefon kamerası ve cihaz içi yerel yapay zekâ kullanılıyor.