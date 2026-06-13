Adana'da şoförün aşk uykusu kazayla bitti: 7 yaralı, 70 bin TL ceza!
Adana’da kullandığı dolmuşla duvara çarpan sürücü, kazanın ardından gece sevgilisiyle tartıştığı için uyuyamadığını söyledi. Sürücüye para cezası uygulandı...
Giriş Tarihi:
Adana'da direksiyon başında uyuyakalıp, kullandığı dolmuşla polis okulunun duvarına çarparak 7 yolcunun yaralanmasına neden olan şoför Muhammet Öğüt (27), saklandığı akrabasının evinde gözaltına alındı.
Öğüt ifadesinde, "Bir gece önce kız arkadaşımla sorun yaşamıştım, ondan uykusuzdum. Sabahta yerime gelecek birini bulamayınca direksiyon başına geçtim. Güneş vurunca bir anda mayıştım" dedi. Muhammet Öğüt'e, 70 bin TL idari para cezası uygulandı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam