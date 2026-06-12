Hakimi odasında vuran savcıya 11 yıl 8 ay hapis
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde üye Hâkim Aslı Kahraman’ı odasında silahla vuran Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Kılıçarslan’ı “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11 yıl 8 ay hapse çarptırdı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman'ı odasında silahla vurduğu olayda kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Olay 13 Ocak'ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli Hâkim Aslı Kahraman'ın odasında meydana geldi.
- Savcı Kılıçarslan'ın ikinci kez ateş etmesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü çaycı Yakup K. tarafından engellendi.
- İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın iş yeri dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve kişisel verileri ele geçirme suçlarından aldığı 3 yıl 4 ay cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
- Mahkeme, tutuklu sanık Kılıçarslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı odasında silahla vurmasına ilişkin davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kılıçarslan'ı "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
ODASINDA SİLAHLA VURMUŞTU
Olay, 13 Ocak saat 13.00 sıralarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı ziyarete gittiği odasında silahla bir el ateş ederek vurdu.
Hakim Kahraman saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
İKİNCİ ATEŞİ ÇAYCI ENGELLEDİ
Savcı Kılıçarslan'ın ikinci kez ateş etmek istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendiği belirtildi.
Olayın ardından Kılıçarslan hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından dava açıldı.
DAVANIN İKİNCİ CELSESİ GÖRÜLDÜ
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanık savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmaya katılmayan müşteki hâkim Aslı Kahraman'ı ise avukatları temsil etti.
42 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı, Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaada Kılıçarslan hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI
Kılıçarslan'a mütalaaya karşı savunmasını yapması için söz verildi.
Sanık Kılıçarslan, savunması sırasında soruşturma savcısını, duruşma savcısını ve müştekinin çevresini eleştirdi.
Bunun üzerine duruşma savcısı, "Karışmak istemiyorum ama lütfen şahsıma yönelik konuşmayın." dedi.
Sanık ise mahkeme başkanına dönerek, "Musa Bey'i (savcı) susturur musunuz lütfen?" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanı da sanığa, "Soruşturma savcısını, kavuşturma savcısını, müştekinin arkadaşlarını eleştirdin, 45 dakikadır eleştiriyorsun, şu eleştirileri bir bırak mütalaaya karşı savunmanı yap. Benim başka duruşmalarım da var." diyerek uyarıda bulundu.
"SADECE HATALARIM İÇİN CEZA VERİN"
Savunmasına devam eden Kılıçarslan, "Ben hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin. Bu mütalaayla mahkemenize baskı kuruluyor. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama öncelikle ailemi düşünüyorum onlar mağdur oluyor. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Müşteki benden 12 yaş büyük daha önce evlilik yapmış bir çocuklu bir kadındı, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın, çünkü ayıpladığınız şeyler başınıza gelir." dedi.
KARAR AÇIKLANDI
Mütalaaya yönelik savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, sanık Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ı "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kılıçarslan ayrıca "İş yeri dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ancak bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.