Hakimi odasında vuran savcıya 11 yıl 8 ay hapis

"SADECE HATALARIM İÇİN CEZA VERİN"

Savunmasına devam eden Kılıçarslan, "Ben hatalarımın farkındayım ama bana sadece hatalarım için ceza verin. Bu mütalaayla mahkemenize baskı kuruluyor. Ben kendimi güçlü hissediyorum ama öncelikle ailemi düşünüyorum onlar mağdur oluyor. Ben bu kadar tutuklu kalmamalıydım. Müşteki benden 12 yaş büyük daha önce evlilik yapmış bir çocuklu bir kadındı, hatalı bir ilişkiydi. Beni ayıplamayın, çünkü ayıpladığınız şeyler başınıza gelir." dedi.