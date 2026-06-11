CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti

Meclis'te yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Kararla birlikte İBB yurtlarında kalan öğrenciler, yeni eğitim döneminde daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.

ZAM EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni ücret tarifesi, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. Öğrenciler, yeni dönemden itibaren aylık 3 bin 840 lira yurt ücreti ödeyecek.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 oranında zam yaptığı biliniyor. Son kararla birlikte öğrencilerin barınma giderlerine kısa süre içinde bir kez daha yüksek oranlı artış yapılmış oldu.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam