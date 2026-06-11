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CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti

İBB Meclisi’nde öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapılması kararlaştırıldı. AK Parti’nin “hayır” oyuna rağmen teklif, CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

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CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık ücreti 2 bin 850 liradan yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltti.
  • Meclis'te yapılan oylamada zam teklifi AK Parti grubunun hayır oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.
  • Yeni ücret tarifesi 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
  • İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 oranında zam yaptığı kaydedildi.

CHP'lİstanbul Büyükşehir Belediyesi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin barınma maliyetini artıran yeni bir zam kararına imza attı. İBB Meclisi'nde kabul edilen kararla, aylık 2 bin 850 lira olan yurt ücreti yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltildi.

CHP oylarıyla geçti: İBB yurt ücretlerine zam (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)CHP oylarıyla geçti: İBB yurt ücretlerine zam (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

ÖĞRENCİYE ZAM FATURASI

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti-3

BARINMA MALİYETİNE 990 LİRALIK ARTIŞ

Meclise sunulan teklifte, İBB'ye bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya çıkarılması istendi. Böylece öğrencilerin aylık yurt giderine 990 liralık yeni yük eklendi.

CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti-4

AK PARTİ HAYIR DEDİ, CHP ZAMMA ONAY VERDİ

Meclis'te yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Kararla birlikte İBB yurtlarında kalan öğrenciler, yeni eğitim döneminde daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.

CHP’li İBB’den öğrenci yurtlarına zam: Karar CHP oylarıyla geçti-5

ZAM EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni ücret tarifesi, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. Öğrenciler, yeni dönemden itibaren aylık 3 bin 840 lira yurt ücreti ödeyecek.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 oranında zam yaptığı biliniyor. Son kararla birlikte öğrencilerin barınma giderlerine kısa süre içinde bir kez daha yüksek oranlı artış yapılmış oldu.

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