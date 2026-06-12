Dolap çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Dyson, Ninja ve YSL kazanan asil ve yedek isim listesi 2026

Toplam katılım sayısının yüz binleri bulduğu dev organizasyonda, Dyson saç şekillendiriciden lüks parfümlere kadar birçok ödül sahibini buldu. İşte Samsun'dan Kayseri'ye, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kadar ödülleri toplayan o isimlerin tam listesi...

KAZANAN İSİMLER

Ürün Asil Talihliler Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti Büşra Kaya / Samsun Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve & Dondurma Makinesi Gülperi Atıcı / Kayseri YVES SAINT LAURENT Libre - Eau de Parfum 90ml Gözde Dıkıcı / Bursa

Rüveyda Yılmaz Temellı / İstanbul

Şeyma Genç / Şanlıurfa

YEDEK TALİHLİLER

Ürün Yedek Talihlisi Şehir Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti Tunahan Zorlu Kocaeli Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve & Dondurma Makinesi Fırdevs Turan Samsun YVES SAINT LAURENT Libre - Eau de Parfum 90ml Hasıbe Emırza İstanbul Esma Tuğçe Ahcı Konya Buşra Kılıç Şencan Ordu

Bu kampanya MPİ'nin 20.04.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-89253 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 08.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 333.756 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 27.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 12.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.07.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam