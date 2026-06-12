Dolap çekiliş sonuçları açıklandı: İşte Dyson, Ninja ve YSL kazanan asil ve yedek isim listesi 2026
Toplamda 333 bin 756 kişinin katıldığı popüler ikinci el alışveriş platformu Dolap'ın büyük çekiliş sonuçları resmi olarak ilan edildi. 8 Haziran 2026 tarihinde yapılan çekilişle birlikte Dyson Airwrap saç şekillendirici, Ninja Swirl dondurma makinesi ve Yves Saint Laurent parfüm kazanan asil ve yedek talihlilerin isimleri netlik kazandı. İkramiye hakkını kaybetmek istemeyen asil talihlilerin 27 Haziran 2026, yedek talihlilerin ise 12 Temmuz 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle U2 Tanıtım'a başvurmaları gerekiyor.
Hızlı Özet Göster
- Yüz binlerce katılımın gerçekleştiği çekiliş sonucunda Dyson saç şekillendirici Samsun'dan Büşra Kaya'nın, Ninja dondurma makinesi Kayseri'den Gülperi Atıcı'nın oldu.
- YVES SAINT LAURENT Libre parfüm Bursa'dan Gözde Dıkıcı, İstanbul'dan Rüveyda Yılmaz Temelli ve Şanlıurfa'dan Şeyma Genç tarafından kazanıldı.
- MPI izniyle düzenlenen kampanyaya 333.756 kişi katıldı ve çekiliş 08.06.2026 tarihinde gerçekleştirildi.
- Asil kazananların 27.06.2026, yedek kazananların 12.07.2026 tarihine kadar U2 Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- Ödüllerin ÖTV, KDV, Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer yasal yükümlülükleri kazananlara ait.
Toplam katılım sayısının yüz binleri bulduğu dev organizasyonda, Dyson saç şekillendiriciden lüks parfümlere kadar birçok ödül sahibini buldu. İşte Samsun'dan Kayseri'ye, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya kadar ödülleri toplayan o isimlerin tam listesi...
KAZANAN İSİMLER
|Ürün
|Asil Talihliler
|Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti
|Büşra Kaya / Samsun
|Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve & Dondurma Makinesi
|Gülperi Atıcı / Kayseri
|YVES SAINT LAURENT Libre - Eau de Parfum 90ml
|Gözde Dıkıcı / Bursa
Rüveyda Yılmaz Temellı / İstanbul
Şeyma Genç / Şanlıurfa
YEDEK TALİHLİLER
|Ürün
|Yedek Talihlisi
|Şehir
|Dyson Airwrap Co-anda 2x™ saç şekillendirme ve kurutma seti
|Tunahan Zorlu
|Kocaeli
|Ninja Swirl by CREAMi 13-in-1 Soft Serve & Dondurma Makinesi
|Fırdevs Turan
|Samsun
|YVES SAINT LAURENT Libre - Eau de Parfum 90ml
|Hasıbe Emırza
|İstanbul
|Esma Tuğçe Ahcı
|Konya
|Buşra Kılıç Şencan
|Ordu
Bu kampanya MPİ'nin 20.04.2026 tarihli ve E-40453693-255.01.02-89253 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 08.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 333.756 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 27.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 12.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.07.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
5 milyon yıllık kemikler ortaya çıktı
Milyonluk dolandırıcılık girişimi engellendi