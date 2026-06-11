Üvey kızı evde ölü buldu: 78 yıl kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

OTOPSİDE DARP İZİNE RASTLANMADI

Yapılan otopside kadının vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre ölümün yaşlılığa bağlı nedenlerle gerçekleştiği tespit edildi.

PARMAK İZİNDEN DE KAYDA ULAŞILAMADI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının kimliğini tespit etmek amacıyla parmak izi aldı. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir resmi kimlik ya da nüfus kaydına ulaşılamadı.