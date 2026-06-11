Üvey kızı evde ölü buldu: 78 yıl kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
Eskişehir’de evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kadının, hayatı boyunca resmi kimlik ve kayıt olmadan yaşadığı ortaya çıktı. Ölümü şüpheli bulunan kadınla ilgili yapılan otopside darp izine rastlanmadı.
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- Eskişehir Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde 78 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu.
- Kadının bugüne kadar resmi kimlik veya nüfus kaydı olmadan yaşadığı, parmak izi incelemesinde de herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirlendi.
- Otopside kadının vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı ve ölümün yaşlılığa bağlı nedenlerle gerçekleştiği tespit edildi.
- Yapılan araştırmada kadının memleketinin Ardahan olduğu bilgisine ulaşıldı ve kimlik tespiti için ilgili birimlerden bilgi talep edildi.
- Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm şüpheli değerlendirilerek soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de üvey kızıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulunan 78 yaşındaki kadının, bugüne kadar resmi bir kimlik ya da kayıt olmadan yaşadığı ortaya çıktı. Memleketinin Ardahan olduğu belirtilen kadın için ilgili birimlerden bilgi talep edildi.
ÜVEY KIZI EVDE HAREKETSİZ BULDU
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey kızının Mülkiye Kılıç olarak tanıttığı kadın, birlikte yaşadıkları 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 78 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
KİMLİK KAYDI ÇIKMADI
Kadının kimlik ya da resmi kayıt bilgilerinin bulunamaması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölüm şüpheli değerlendirilerek soruşturma başlatıldı.
Evde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
OTOPSİDE DARP İZİNE RASTLANMADI
Yapılan otopside kadının vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre ölümün yaşlılığa bağlı nedenlerle gerçekleştiği tespit edildi.
PARMAK İZİNDEN DE KAYDA ULAŞILAMADI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının kimliğini tespit etmek amacıyla parmak izi aldı. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir resmi kimlik ya da nüfus kaydına ulaşılamadı.
MEMLEKETİ ARDAHAN OLARAK BELİRLENDİ
Çevrede yapılan araştırmalarda, kadının memleketinin Ardahan olduğu bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin kesinleştirilmesi için ilgili birimlerden detaylı bilgi talep edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.