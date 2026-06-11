CANLI YAYIN
Geri

Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde sabah saatlerinde hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü Yunus K. ile araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler araçta sıkışanları çıkarırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi ve çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.
  • Hayatını kaybedenler arasında sürücü Yunus K. ve yolcular bulunuyor.
  • İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.
  • Jandarma ekipleri olay yeriyle ilgili soruşturma başlattı ve cansız bedenler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, can pazarı yaşandı.

Video Oynatma İkonu Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahreden olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi ve çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alındı.)Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi ve çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alındı.)

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti-4

KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti-6 Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti-7 Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti-8
Takvim Kaynak Tercihleri
Yapay zeka fotoğraflarıyla kendisini MİT’le irtibatlı gösterdi: Gözaltına alındı
SONRAKİ HABER

Yapay zekayla kendisini MİT’le irtibatlı gösterdi
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler