Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri olay yeriyle ilgili soruşturma başlattı ve cansız bedenler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahreden olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.