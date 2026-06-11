Çekmeköy'de feci kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde sabah saatlerinde hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü Yunus K. ile araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler araçta sıkışanları çıkarırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi ve çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü.
- Hayatını kaybedenler arasında sürücü Yunus K. ve yolcular bulunuyor.
- İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.
- Jandarma ekipleri olay yeriyle ilgili soruşturma başlattı ve cansız bedenler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, can pazarı yaşandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza
1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahreden olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1'i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı.
KAZAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.