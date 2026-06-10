Yapay zeka fotoğraflarıyla kendisini MİT’le irtibatlı gösterdi: Gözaltına alındı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Gaziantep'te oturan B.N.E., yapay zeka ile ürettiği fotoğraflarla kendisini MİT ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi üst düzey isimlerle görüşmüş gibi fotoğraflar paylaştı.

B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydı bulunuyor.

B.N.E., daha önce bu yıl 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alınmıştı.

Sanal medya üzerinden paylaştığı yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösteren B.N.E., gözaltına alındı.