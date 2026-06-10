Yapay zeka fotoğraflarıyla kendisini MİT’le irtibatlı gösterdi: Gözaltına alındı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, B.N.E. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden yapay zeka destekli sahte içerikler ürettiğini tespit etti. Şüphelinin, aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bulunduğu üst düzey devlet yetkilileriyle bir araya gelmiş gibi montajlanmış fotoğraflar paylaştığı belirlendi. 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan UYAP'ta geçmiş kaydı ve gözaltı geçmişi bulunan B.N.E., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Gaziantep'te oturan B.N.E., yapay zeka ile ürettiği fotoğraflarla kendisini MİT ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
- Şüpheli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi üst düzey isimlerle görüşmüş gibi fotoğraflar paylaştı.
- B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
- Şüpheli hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydı bulunuyor.
- B.N.E., daha önce bu yıl 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alınmıştı.
Sanal medya üzerinden paylaştığı yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösteren B.N.E., gözaltına alındı.
Gaziantep'te oturduğu öğrenilen B.N.E.'nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi.
FOTOĞRAFLARDA ÜST DÜZEY İSİMLER DE YER ALIYORDU
Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.