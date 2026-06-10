D&R Bağdat Caddesi’nde yıldızlar geçidi: Gülseren Budayıcıoğlu, Gupse Özay, Engin Akyürek ve Oğuz Kasap

D&R, Haziran ayında birbirinden sevilen isimleri okurları ve sanatseverlerle bir araya getiriyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, D&R Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak.

MUM IŞIĞINDA MÜZİK VE HİKAYELER: OĞUZ KASAP

D&R'ın ilgi gören etkinlik serisi "Candlelight & Music", 10 Haziran'da piyanist ve besteci Oğuz Kasap'ı ağırlayacak. "Satır Arası Notalar" başlığıyla gerçekleşecek gecede katılımcılar, mum ışıkları eşliğinde müzik ve hikâyelerin iç içe geçtiği özel bir deneyim yaşayacak. Oğuz Kasap, piyanosuyla notaların ardındaki duyguları ve hikâyeleri dinleyicilerle paylaşacak.

GUPSE ÖZAY'DAN MİNİK OKURLARA ÖZEL BULUŞMA

13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi "Gupi"nin lansmanı kapsamında D&R Bağdat Caddesi'nde okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikâyeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak.

ENGİN AKYÜREK SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Başarılı oyuncu ve yazar Engin Akyürek, 14 Haziran'da D&R Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akyürek, son kitabı İsimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak.

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ'NİN KONUĞU GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

D&R'ın sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi, 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak.

Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikâyelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak.