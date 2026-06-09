Bıçaklanarak öldürülmüştü! Erdem Demir'in kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir'in kavga sırasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sahilde başlayan tartışmanın ardından yaralı halde karnını tutarak çevredeki bir kafeye sığınan Demir’in son anları ve şüphelilerden C.C.'nin çevredekiler tarafından engellendiği panik anları kameralara yansıdı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in bıçaklandıktan sonra bir kafeye sığındığı görüntüler ortaya çıktı.
Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
ERDEM DEMİR BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.
BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ
Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.