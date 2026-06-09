Atlas Çağlayan cinayetinde hesap vakti: 15 yaşındaki zanlı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayda yargılama süreci başlıyor. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından suç aletiyle yakalanan 15 yaşındaki E.Ç. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Atlas'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Çocuk sanık E.Ç., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Hızlı Özet Göster
- 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 14 Ocak'ta Güngören'de bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 15 yaşındaki E.Ç. için Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapılacak.
- Savcılık, sanık E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.
- Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, diğer dört iştirakçinin de cezalandırılmasını, hiçbir indirimin uygulanmamamasını ve en üst cezanın verilmesini istedi.
- İddianamede E.Ç.'nin telefonunda elinde silah olan fotoğraflar, silah ve çakı fotoğraflarının bulunduğu, ancak Atlas Çağlayan ile önceden husumetinin olmadığı belirtildi.
- Adli Tıp Kurumu raporunda E.Ç.'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu tespit edildi.
17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak'ta Güngören'de kardeşinin bulunduğu kafeye gittiği sırada çıkan tartışmada karnından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette, olayın ardından suç aletiyle yakalanan 15 yaşındaki E.Ç. için yargı süreci başlıyor.Atlas Çağlayan davasında ilk duruşma!
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Atlas'ı hayattan koparmakla suçlanan ve hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edilen çocuk sanık, yarın saat 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Öte yandan, duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda yapılacak.
Davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, "Bu dava, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Biz artık bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz" dedi.
Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine bugün başlanacak. Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak.
Duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek. Duruşma öncesi Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye destek olmak için çok sayıda kişi adliye önünde toplandı. Duruşma öncesi anne Gülhan Ünlü, adliye önünde açıklama yaptı.
"MAALESEF Kİ KATİLLERLE BUGÜN YÜZ YÜZE GELECEĞİZ"
Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, şu ifadelerde bulundu:
Bugün 9 Haziran aylardır bugünü bekliyorduk aslında. İlk duruşmamız. Ah maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz diğer, dört iştirakçinin de bugün işlem, işlem görmesi dört iştirakçi için de gerekli, cezanın verilmesini istiyoruz. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bugün Atlas'ın davasında... Çok zorlanıyorum, kusura bakmayın. Bu dava, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Biz artık bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. 'Yasa geriye işlemiyor' deniliyor. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor? Bunu istiyoruz. Emsal karar istiyoruz.
BUGÜN BU KARARIN ÇIKMASINI İSTİYORUZ
Gülhan Ünlü, "Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Katil, dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların 'çocuk' diye adlandırılmasını da istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Hiç geçmedim şu ana kadar, hiç geçmedim. Kafe tekrar açıldı, tekrar kapatıldı, mühürlendi.
Evet, en üst cezanın verilmesini bekliyoruz. Bunların da çocuk olarak sayılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller, görüntüleri bütün Türkiye izledi. Bunca zamandır, bu görüntüler izlenip de diğer dört iştirakçinin hiçbir şekilde, çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu kararın çıkmasını istiyoruz. Asla soğutmayacak. Yani bir, bir nebze olsun bile soğutmayacak. Zaten 21 yıllık ceza denildiği zaman şunu da defalarca kez söyledik; bu indirimler uygulandığında bunun yatarı 5 yıl. 5 yıl yatarı olacak. 5 yıl sonra bu katiller bizim aramızda, hepimizin yanından geçecek. Sizlerin çocukları da çok büyük tehlikede şu anda. Biz bu tehlikeyi önleyebilmek adına zaten bu savaşı veriyoruz. Bu mücadeleyi bunun için veriyoruz. Diğer çocuklarımızı da korumak adına veriyoruz. Bu sadece Atlas'ın davası değil. Hepimizin, bütün çocuklarımızın davası. Hepsini korumak adına zaten biz buradayız" ifadelerini kullandı.
"ÇIKIŞTA MEZARINA GİDECEĞİM"
Ünlü, "Buradan çıkışta gideceğim çünkü ben ona dün söz verdim. Adaletinin sağlanacağına, sonuna kadar arkasında duracağıma, evlatlarımızın hepsinin arkasında duracağıma, hepsinin adaletinin sağlanacağına evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden. Sizler de lütfen vazgeçmeyin" dedi
İDDİANAME
E.Ç. hakkında yer alan suçlamalar şu şekilde sıralandı:
- Çocuğa karşı kasten öldürme,
- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet,
- Olayda kullanılan bıçağın suç kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle,
- Zincirleme şekilde silahla tehdit.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.
İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.
ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAKİ FOTOĞRAFLAR SORUŞTURMADA
Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.
Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, "kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin" nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.
SAVCILIKTAN "NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" VURGUSU
E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.
ZİNCİRLEME TEHDİT DAVAYA GİRDİ
E.Ç'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.
İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından aileye tehdit mesajları da gelmiş, acılı anneye gönderilen tehditler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Atlas'ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.