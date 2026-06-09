Adidas hediye seti çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler
Adidas’ın büyük çekilişinde heyecan sona erdi, dev hediye setinin kazananları belli oldu! Talih kuşu bu kez Denizli ve Ankara’ya kondu.
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- Adidas Hediye Seti çekilişinde asil talihlisi Denizli'den Rahime Aşuk, yedek talihlisi Ankara'dan Engin Tabak oldu.
- 3 Haziran 2026 tarihinde yapılan çekilişe 71.197 kişi katıldı.
- Asil talihlilerin 24 Haziran 2026, yedek talihlilerin 9 Temmuz 2026 tarihine kadar kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileriyle U2 Tanıtım'a başvurması gerekiyor.
- İkramiye son teslim tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
- Kampanya Milli Piyango İdaresi'nin 17 Nisan 2026 tarihli izniyle düzenlendi.
"Adidas Hediye Seti" çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Denizli ve Ankara'ya çıkan Adidas çekilişi asil ve yedek talihlilerin isim listesi...
|Ödül
|Talihli Türü
|İsim
|Şehir
|adidas Hediye Seti
|Asil Talihlisi
|Rahime Aşuk
|Denizli
|Yedek Talihlisi
|Engin Tabak
|Ankara
Bu kampanya MPİ'nin 17.04.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-89054 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 03.06.2026 tarihinde yapılan çekilişe 71.197 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 24.06.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 9.07.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 31.07.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.
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