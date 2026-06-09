Atlas Çağlayan cinayetinde hesap vakti: 15 yaşındaki zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı

"KENDİ YAPTIĞI HER ŞEYİ İNKAR EDİYOR"

Ara kararının ardından adliye dışarısında destek için bekleyenlerin yanına giden anne Gülhan Ünlü, "Katil nümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada zaten ufak bir arbede yaşandı. Yani çok cesur. Çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen 'Ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyorum.' diyor.

Yani bunun bir sebebini soruyoruz, 'Neden?' diye soruyoruz. Bir sebebi yok. Ona göre, o zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor.

Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için zaten tehditlerde bulunuyor. Kendi yaptığı her şeyi inkar ediyor. O gün içerisinde 4 civarında başkasından silah istemiş. Aslında o günkü eylemi zaten net" dedi.