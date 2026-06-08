Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı

Yapılan incelemede şüphelinin kullandığı silahın oyuncak olduğu belirlendi.

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki araçtan silah gösteren E.K. (23), ihbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kullandığı silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, dün Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.