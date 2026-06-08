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Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı

Sarıyer'de trafikte magandalık yapmaya çalışırken yakalanan E.K. isimli şüphelinin, seyir halindeki araçtan gösterdiği silah oyuncak çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonla gözaltına alınan 23 yaşındaki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı
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  • İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki araçtan silah gösteren E.K. (23) yakalandı.
  • Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.
  • Yapılan incelemede şüphelinin kullandığı silahın oyuncak olduğu belirlendi.
  • E.K., ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
  • Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki araçtan silah gösteren E.K. (23), ihbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kullandığı silahın yapılan incelemede oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, dün Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Sarıyer'de trafikte araçtan silah gösteren şüpheli yakalandı; silah oyuncak çıktı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Sarıyer'de trafikte araçtan silah gösteren şüpheli yakalandı; silah oyuncak çıktı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

SİLAH GÖSTEREN ŞAHIS YAKALANDI
Ekipler araç plakasında yaptıkları incelemede sürücünün E.K. olduğunu tespit etti.

Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı-3

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Kimliği belirlenen E.K., ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silaha yönelik incelemede ise silahın oyuncak olduğu belirlendi.

Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı-4

Gözaltına alınan E.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı-6 Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı-7 Sarıyer’de trafikte silah gösteren şüpheli yakalandı! Oyuncak çıktı-8

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