Çorum’da askeri helikopterle nefes kesen kurtarma
Çorum’un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı halde mahsur kalan vatandaş için Hava Kuvvetleri devreye girdi. Merzifon’dan havalanan helikopterle bölgeden tahliye edilen vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Hızlı Özet Göster
- Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı halde mahsur kalan vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldı.
- Milli Savunma Bakanlığı, Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
- Kurtarma ekipleri tarafından sarp alandan tahliye edilen vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
- Yaralı vatandaş Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı halde mahsur kalan vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
SARP ARAZİDE MAHSUR KALDI
Çorum ili Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, bölgede kaybolduktan sonra sarp arazide yaralı halde mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine yaralı vatandaşın tahliyesi için çalışma başlatıldı.
HAVA KUVVETLERİ DEVREYE GİRDİ
Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşın kurtarılması için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
KAHRAMAN PİLOTLARDAN BAŞARILI OPERASYON
Kahraman pilotlar ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla yaralı vatandaş sarp alandan başarıyla tahliye edildi.
Helikopterle güvenli bölgeye çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı vatandaşın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.