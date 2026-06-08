Atlas Çağlayan cinayetinde gelişme: 15 yaşındaki zanlı ilk kez hakim karşısına çıkacak
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayda yargılama süreci başlıyor. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetin ardından suç aletiyle yakalanan 15 yaşındaki E.Ç. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Atlas'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yarın Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Çocuk sanık E.Ç., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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- 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de bir kafede çıkan tartışmada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 15 yaşındaki E.Ç. yarın Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.
- Adli Tıp Kurumu raporunda, sanık E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirlendi.
- İddianamede, sanık E.Ç'nin bıçakla mağdur Atlas Çağlayan'ın göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.
- Sanık E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, silah ve çakı fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.
17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak'ta Güngören'de kardeşinin bulunduğu kafeye gittiği sırada çıkan tartışmada karnından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette, olayın ardından suç aletiyle yakalanan 15 yaşındaki E.Ç. için yargı süreci başlıyor.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Atlas'ı hayattan koparmakla suçlanan ve hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edilen çocuk sanık, yarın saat 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Öte yandan, duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda yapılacak.
İDDİANAME
E.Ç. hakkında yer alan suçlamalar şu şekilde sıralandı:
- Çocuğa karşı kasten öldürme,
- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet,
- Olayda kullanılan bıçağın suç kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle,
- Zincirleme şekilde silahla tehdit.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.
İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.
ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAKİ FOTOĞRAFLAR SORUŞTURMADA
Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.
Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, "kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin" nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.
SAVCILIKTAN "NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME" VURGUSU
E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.
ZİNCİRLEME TEHDİT DAVAYA GİRDİ
E.Ç'nin tek eylemle birden fazla mağdura bıçak doğrultarak tehdit eylemini gerçekleştirdiği aktarılan iddianamede, bu kişinin silahtan sayılan bıçağı mağdurlar D.Ç, Y.O.O, T.U.A. ile R.O'ya doğrulttuğu, "Sizi vururum, hepinizi delik deşik ederim. Sizi öldürürüm." şeklinde söz ve davranışlarının mağdurlar beyanıyla uyumlu tanık beyanları doğrultusunda "zincirleme silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığı kaydediliyor.
İddianamede, E.Ç. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından aileye tehdit mesajları da gelmiş, acılı anneye gönderilen tehditler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Atlas'ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.