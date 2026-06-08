Sanık E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, silah ve çakı fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.

İddianamede, sanık E.Ç'nin bıçakla mağdur Atlas Çağlayan'ın göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurarak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, sanık E.Ç'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık E.Ç. hakkında çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de bir kafede çıkan tartışmada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 15 yaşındaki E.Ç. yarın Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Atlas'ı hayattan koparmakla suçlanan ve hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edilen çocuk sanık, yarın saat 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

E.Ç'nin ʺkasten öldürmeʺ, ʺsilahla tehditʺ ve ʺ6136 sayılı yasaya muhalefet etmeʺ suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAKİ FOTOĞRAFLAR SORUŞTURMADA

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, "kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin" nitelikli hal teşkil ettiğinin altı çiziliyor.