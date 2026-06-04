İstanbul'dan Sivas'a tatile giden kadın kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi
Havva Dursun'u tatil için gittiği Sivas'ta kene ısırdı. Önce rahatsızlanan, daha sonra da durumu ağırlaşan kadın, hastanede kurtarılamadı.
Giriş Tarihi:
İstanbul'da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili için kısa süre önce memleketi Sivas Akıncılar'a gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun, önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi altına alınan kadın, kurtarılamadı. Havva Dursun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam