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İstanbul'dan Sivas'a tatile giden kadın kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi

Havva Dursun'u tatil için gittiği Sivas'ta kene ısırdı. Önce rahatsızlanan, daha sonra da durumu ağırlaşan kadın, hastanede kurtarılamadı.

Kaynak Gazete
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İstanbul'dan Sivas'a tatile giden kadın kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi
İstanbul'da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili için kısa süre önce memleketi Sivas Akıncılar'a gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun, önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İstanbul’da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili için gittiği memleketi Sivas’ın Akıncılar ilçesinde kene ısırması sonucu yaşamını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)
Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla tedavi altına alınan kadın, kurtarılamadı. Havva Dursun'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü.
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