İstanbul'da sahte doktor skandalı: Düğün hazırlığı yapan genç kadının kabusu oldu
İdil Keten, düğünü öncesi kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine giderek botoks yaptırdı. Ancak yanlış enjeksiyon nedeniyle kabus yaşadı. Göz kapağı düşen kadının sorununun 6 aya kadar geçmeyeceği anlaşıldı.
Giriş Tarihi:
İstanbul Zeytinburnu'da düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, 13 Mayıs'ta kendisini doktor olarak tanıtan K.M.A.'nın evine giderek botoks işlemi yaptırdı. Daha önce aynı kişi tarafından dudak dolgusu da yaptıran Keten'in, botoks işleminden 9 gün sonra sol göz kapağının düşmeye başladı. Konuyu K.M.A.'ya ilettiğinde durumun enfeksiyon kapma durumu olabileceği yanıtını aldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Bir süre sonra hastaneye giden Keten'e hastanede botokstan dolayı bir düşme olduğu, bu ilacın yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu şekilde düşüklük olduğu ve 6 aya kadar geçmeyeceği anlatıldı. Konu ile ilgili İdil Keten, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 3 ay sonra düğünü olduğunu ifade eden Keten, mağduriyetinin giderilmesini istedi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Bir süre sonra hastaneye giden Keten'e hastanede botokstan dolayı bir düşme olduğu, bu ilacın yanlış kasa enjekte edildiğinden dolayı bu şekilde düşüklük olduğu ve 6 aya kadar geçmeyeceği anlatıldı. Konu ile ilgili İdil Keten, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 3 ay sonra düğünü olduğunu ifade eden Keten, mağduriyetinin giderilmesini istedi.
İLAÇ YANLIŞ KASA ENJEKTE EDİLMİŞ
İdil Keten, "Ben yandım siz yanmayın. Lütfen bu tarz yerlere bu tarz insanlara kanıp yapmayın. 3 ay sonra düğünüm var. İptal olacak büyük ihtimalle" dedi.
ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ
İdil Keten, "Göz kapağım düşeli 12 gün oldu ama hala düzelmedi. Şahıs, 'Gözün enfeksiyon kapmıştır ya da bu durum gribal enfeksiyon ile birleşmiştir. Botokstan olacağını düşünmüyorum' dedi. Hiçbir şekilde 'Gel yardımcı olayım. Özür dilerim' gibi bir şey olmadı." dedi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam