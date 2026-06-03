İstanbul'da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 3 şüpheli gözaltına alındı
Avcılar'da çocuklar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek ailelerin de dahil olduğu bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Y.E.Ş., üç kişinin saldırısına uğrayarak sol bacağından 4 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi Büyükçekmece'de saklandıkları evde yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen iki bıçağa da el konuldu.
Hızlı Özet Göster
- Avcılar Cihangir Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan kavgaya büyüklerin de katılmasıyla Y.E.Ş. sol bacağından 4 bıçak darbesiyle yaralandı.
- Yaralanan Y.E.Ş. ile şüpheliler arasında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
- Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
- Olayla ilgili 45 yaşındaki O.Ş., 19 yaşındaki E.Ş. ve 17 yaşındaki C.Ş. isimli 3 şüpheli Büyükçekmece'de yakalandı.
- Şüphelilerin yakalandığı araçta olayda kullanıldığı değerlendirilen iki bıçağa el konuldu.
Avcılar'da çocuklar arasında çıkan ve büyüklerin de karıştığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kaçan 3 şüpheli Büyükçekmece'de yakalanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay,1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde yaşandı. Çocuklar arasında başlayan kavgaya kısa süre sonra yakınları da katıldı.
ALACAK VERECEK MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan Y.E.Ş., sol bacağından 4 bıçak darbesi ile yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin, Y.E.Ş. ile daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Y.E.Ş. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.
Yapılan çalışmalarda 4 suç kaydı bulunan 45 yaşındaki O.Ş. , 6 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki E.Ş. ve 2 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki C.Ş.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti.
Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı
OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin kaçmış olabileceği yerler tek tek kontrol edildi. Saha ve istihbari çalışmalar sonunda şüpheliler, Büyükçekmece'de gizlendikleri adreste yakalandı. Buraya geldikleri araç içerisinde de olayda kullandıkları değerlendirilen iki bıçağa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor