İstanbul'da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili 45 yaşındaki O.Ş., 19 yaşındaki E.Ş. ve 17 yaşındaki C.Ş. isimli 3 şüpheli Büyükçekmece'de yakalandı.

Yaralanan Y.E.Ş. ile şüpheliler arasında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Avcılar'da çocuklar arasında çıkan ve büyüklerin de karıştığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kaçan 3 şüpheli Büyükçekmece'de yakalanırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Y.E.Ş. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan Y.E.Ş., sol bacağından 4 bıçak darbesi ile yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin, Y.E.Ş. ile daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı öğrenildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Yapılan çalışmalarda 4 suç kaydı bulunan 45 yaşındaki O.Ş. , 6 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki E.Ş. ve 2 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki C.Ş.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti.

Avcılar’da çocuk kavgasına büyükler karıştı

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin kaçmış olabileceği yerler tek tek kontrol edildi. Saha ve istihbari çalışmalar sonunda şüpheliler, Büyükçekmece'de gizlendikleri adreste yakalandı. Buraya geldikleri araç içerisinde de olayda kullandıkları değerlendirilen iki bıçağa el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam