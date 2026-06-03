Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti oğlu yaralandı

Musa Tunç hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 50 yaşındaki Musa Tunç ve 19 yaşındaki oğlu Yusuf Tunç'a otomobil çarptı.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ

Kahreden kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı.

Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.