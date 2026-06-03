Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti oğlu yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba su kanalına, oğlu ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 50 yaşındaki Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hızlı Özet Göster
- Van'ın Gürpınar ilçesinde küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmeye çalışan 50 yaşındaki Musa Tunç ve 19 yaşındaki oğlu Yusuf Tunç'a otomobil çarptı.
- Musa Tunç hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Kaza Van-Hakkari kara yolunun Yolaşan mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
- Yaralanan Yusuf Tunç'un Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
- Jandarma otomobil sürücüsünü gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen 50 yaşındaki Musa Tunç ve 19 yaşındaki oğlu Yusuf Tunç'a otomobil çarptı.
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN CAN VERDİ
Kahreden kaza, saat 21.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, otlattıkları küçükbaş hayvanlarını yolun karşısına geçirmek isteyen Musa Tunç ile oğlu Yusuf Tunç'a çarptı.
Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle Musa Tunç su kanalına, oğlu Yusuf Tunç ise yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Tunç'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Musa Tunç'un cenazesi, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.