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Gümrük kapılarında bayram: Rekor kırıldı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında giriş rekorları kırıldığını açıkladı. Etkin tedbirlerle binek araç girişleri İpsala'da 2 bin 926'ya, Hamzabeyli'de 1871'e, Pazarkule'de ise 1489'a ulaştı; Pazarkule ayrıca 4 bin 833 yolcu girişiyle tarihi zirvesini gördü.

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Gümrük kapılarında bayram: Rekor kırıldı
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  • Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da binek araç ve yolcu girişlerinde rekorlar kırıldığını açıkladı.
  • İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir rekor kırıldı.
  • Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 1 bin 871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelendi.
  • Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 1 bin 489 binek araç girişi ile rekor aşıldı.
  • Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da, Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında rekor kırıldığını duyurdu.

EN YÜKSEK YOLCU VE BİNEK ARAÇ GİRİŞİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde ülkemizin Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırılmıştır" denildi.

Gümrük kapılarında bayram: Rekor kırıldı-2

HANGİ BÖLGEDEN KAÇ GİRİŞ OLDU

Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelinin özenli çalışmaları sonucunda 30 Mayıs'ta ulaşılan gümrük girişlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış; 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır. Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 1831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde 1871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.

Gümrük kapılarında bayram: Rekor kırıldı-3

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde; 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 1447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 1489 binek araç girişi ile aşılmıştır.

Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki tüm taşıma modlarında hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya ve lojistik süreçlerin yanında vatandaşlarımızın seyahat konforunu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Gümrük MüdürlüğüTarihBinek Araç GirişiYolcu Girişi
İpsala1 Temmuz 20232,692-
İpsala30 Mayıs 20262,926-
Hamzabeyli1 Haziran 20231,831-
Hamzabeyli30 Mayıs 20261,871-
Pazarkule3 Ağustos 20251,447-
Pazarkule30 Mayıs 20261,489-
Pazarkule3 Ağustos 2025-4,690
Pazarkule30 Mayıs 2026-4,833

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