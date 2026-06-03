Gümrük kapılarında bayram: Rekor kırıldı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da binek araç ve yolcu girişlerinde rekorlar kırıldığını açıkladı.

İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir rekor kırıldı.

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 1 bin 871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelendi.

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 1 bin 489 binek araç girişi ile rekor aşıldı.

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde 30 Mayıs 2026'da 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da, Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında rekor kırıldığını duyurdu. EN YÜKSEK YOLCU VE BİNEK ARAÇ GİRİŞİ Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. 2026 yılı Kurban Bayramı tatilinde ülkemizin Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu giriş rekorları kırılmıştır" denildi.

HANGİ BÖLGEDEN KAÇ GİRİŞ OLDU Alınan etkin tedbirler ve gümrük personelinin özenli çalışmaları sonucunda 30 Mayıs'ta ulaşılan gümrük girişlerine ilişkin şu bilgilere yer verildi: "İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış; 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır. Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 1831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde 1871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.