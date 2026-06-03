Konserden sergilere, Çehov'dan kuymak atölyesine: Trabzon, 9 gün boyunca Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Trabzon'un kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve şehrin kültür turizmindeki değerini görünür kılmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon'da gerçekleştirilecek. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla Karadeniz'in simge şehirlerinden Trabzon, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Trabzon'un tarih, kültür, doğa ve gastronomi zenginliğiyle Türkiye'nin en güçlü turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin şehrin özgün kimliğini daha görünür kıldığını belirterek şunları söyledi:

"Trabzon'u bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Sümela Manastırından Trabzon Ayasofya Camii'ne, tarihi çarşılarından eşsiz doğal güzelliklerine uzanan güçlü mirasıyla Trabzon, festival boyunca sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan programımızla hem şehrin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hem de Trabzon'un kültür turizmindeki değerini daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Karadeniz mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri olan Trabzon'un gastronomi birikimini de Lezzet Noktası seçkisi ve özel etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturacağız."