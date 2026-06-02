Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı: Ümit Karan tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı verildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı verildi.
- Ümit Karan uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanmış, kan ve idrar örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti.
- Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal de aynı operasyonda tutuklanmış ve test sonuçlarında kokain bulunmuştu.
- Adli Tıp Kurumu raporunda Karan'ın saçlarının kısa olması nedeniyle saç örneği alınamadığı belirtildi.
- Karan uyuşturucu maddeleri ülke içinde satmak, nakletmek ve bulundurmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı verildi.
ADLİ TIP'TA KAN VE İDRAR ÖRNEĞİ ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan'dan ilk olarak Adli Tıp Kurumu'nda kan ve idrar örneği alınmıştı.
Adliyede ifadesi alınan Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI
Adli Tıp raporuna göre Ümit Karan'ın kan ve idrar örneklerinde kokain maddesi tespit edilmişti.
Raporda, Karan'ın saçlarının kısa olması nedeniyle saç örneği alınamadığı belirtilmişti.
AYNI DOSYADA BAŞKA İSİMLER DE VARDI
Aynı operasyon kapsamında tutuklanan ve Ümit Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal'ın test sonuçlarında da kokain bulunduğu kaydedilmişti.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan hakkında tahliye kararı çıktı.